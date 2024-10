Empresa norueguesa vai liderar estudo sobre rede de energias renováveis

Um consórcio liderado pela empresa norueguesa TGS foi seleccionado para avaliar a viabilidade de interligar as ilhas de Cabo Verde para optimizar os recursos de energia renovável, como a eólica, a solar e o hidrogénio verde.

Segundo um comunicado da empresa a que o Expresso das Ilhas teve acesso, a TGS, que trabalha na área de fornecimento de dados e informações sobre energia irá realizar um estudo de pré-viabilidade em colaboração com a RTE International e a Consultores de Engenharia e Ambiente (COBA).

O estudo, adianta o comunicado, vai analisar o potencial de integração das energias renováveis offshore e onshore; as soluções de armazenamento; o impacto ambiental da interligação; e os benefícios económicos a longo prazo para o país, em especial na redução dos combustíveis fósseis.

A empresa adianta que Cabo Verde devido às suas condições geográficas e climáticas pode aproveitar eficazmente as energias renováveis. Uma interconexão insular “melhoraria ainda mais a eficiência energética, reduziria os custos e aumentaria o potencial para projectos de energia renovável offshore”.

A TGS anuncia que, no âmbito do contrato, irá tirar partido da sua inteligência energética offshore sob a designação 4C Offshore. A equipa de consultoria 4C Offshore Subsea Cable & Pipeline da TGS oferecerá “conhecimentos especializados em planeamento, aspectos técnicos, jurídicos, comerciais e de seguros”.

Carel Hooijkaas, Vice-Presidente Executivo de Novas Soluções de Energia da TGS, anunciou que a “adjudicação do projecto sublinha o nosso compromisso com o avanço das soluções de energia renovável e alinha-se com os objectivos ambiciosos do Plano Director de Energia de Cabo Verde”. O plano 2040, revelado pelo governo em 2018, aponta para que 50% da electricidade do país seja gerada por fontes renováveis até 2030.

Hooijkaas continuou: “O nosso objectivo é ajudar Cabo Verde e outras nações insulares a alcançar a sua visão de um futuro energético sustentável e resiliente, reduzindo significativamente as pegadas de carbono e aumentando a independência energética”.

Em Outubro do ano passado, a Comissão Europeia apresentou um pacote de financiamento de 246 milhões de euros a Cabo Verde para impulsionar a transição ecológica, os transportes sustentáveis e a conectividade digital no país, no âmbito do Global Gateway.