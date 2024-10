Nova CV Logística aberta ao sector privado. Estado admite sair do capital (no futuro)

A empresa pública CV Logística Agroalimentar está aberta ao sector privado e futuramente o Estado poderá não fazer parte dela

Informação avançada à imprensa pelo ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, depois de uma reunião com os empresários, na sede da Câmara de Comercio de Sotavento, na manhã de hoje.

Gilberto Silva ressalta que a presença do Estado é boa para ajudar nos investimentos, mas que este não tem de ficar definitivamente.

“O Estado tem este papel demonstrativo, de entrar, fazer uma empresa funcionar, mas abrir-se ao mesmo tempo ao sector privado para o sector privado assumir (…) E é bom que o Estado esteja na empresa, porque pode ajudar também no investimento, mas o Estado não tem que ficar definitivamente e pensamos que, no futuro, o Estado nem estará presente na estrutura societária da empresa, mas isto vai depender de como vamos poder rapidamente desenvolver esta parte logística através da empresa”, afirmou.

O governante afirma que com a CV Logística pretende-se criar serviços de logística para que os produtos cheguem com maior qualidade ao mercado.

“O que se pretende é consolidar, estruturar e reforçar as cadeias de valor do sector primário, essencialmente a agricultura e a pesca artesanal, no sentido de criar as melhores condições, portanto, prestar serviços logísticos que permitem que os produtos cheguem com melhor qualidade ao mercado. Estamos a falar da logística ligada à produção, há também desafios no que tange, portanto, à mão de obra e é fundamental que o país possa gradualmente fazer o seu caminho em matéria de mecanização do trabalho rural”, frisou.

O presidente da Câmara de Comércio de Sotavento, Mário Rodrigues, afirma que o sector primário do país carece de atenção e espera que a CV Logística dê resposta às necessidades dos empresários do sector.

“Esta empresa vai actuar, essencialmente, no sector primário, um sector que merece e carece de uma atenção especial, porquanto há muitas reclamações no sector primário que não estavam resolvidas e que não estão ainda resolvidas, como a questão da capacitação, a questão do tratamento dos produtos, a distribuição, e esta empresa vem ajudar um pouco esse sector que é carente e com muitas dificuldades a resolver”, declarou.

A empresa Cabo Verde Logística Agroalimentar tem um capital social de 15 milhões de escudos e tem como accionistas o Estado, com 30% das acções e os Correios de Cabo Verde, com 70%.