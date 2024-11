Ernst&Young abre escritório em Cabo Verde

Empresa de auditoria já está a trabalhar em Cabo Verde.

A Ernest&Young é uma das maiores empresas de auditoria a nível mundial e vai inaugurar o seu escritório em Cabo Verde.

A relação da empresa com o país já não é recente, mas uma alteração legal obrigou a que empresas internacionais que estavam no regime transitório passassem para o regime definitivo.

Luís Aguiar, o director da EY Cabo Verde, explica que a relação da Ernst&Young com Cabo Verde “já vem acontecendo há muitos anos” e lembra que empresa “já vinha a prestar serviço de auditoria à banca desde 2018 e mais cedo, em 2012, começou a fazer auditoria no BCN”.

Contratado pela Ernst&Young em 2018, Luís Aguiar explica que “havia necessidade de ter uma presença mais local e eu fui contratado para começar a dinamizar o mercado nesse sentido”.

Hoje dirige uma empresa que conta com 16 trabalhadores e que presta serviços não só em Cabo Verde, mas também na Guiné-Bissau e em Portugal.

“Actualmente nós somos auditores dos seis bancos que pertencem ao sistema financeiro e também da Garantia e também trabalhamos na Guiné-Bissau e em projectos em Portugal”.

A estratégia da empresa, refere, “foi e tem sido desenvolver cá os nossos quadros locais. Contamos com aproximadamente 16 profissionais, todos formados internamente. A equipa é muito jovem. Todos estudaram entre Cabo Verde e Portugal, sendo que a maioria estudou nas universidades nacionais. É uma aposta também, porque são quadros que já conhecem melhor a contabilidade nacional, a estratégia nacional, conhecem o sistema fiscal de Cabo Verde. Portanto, as universidades de Cabo Verde também têm ampliado esse aspecto e têm prometido encontrar cá em Cabo Verde vários qualificados que nos permitam prestar serviço de qualidade, tanto cá dentro como noutros países”, destaca Luís Aguiar.

Estrutura a crescer

Apesar de já estar a trabalhar noutros países a estratégia da EY Cabo Verde passa por fazer uma aposta cada vez mais forte no mercado nacional porque, refere Luís Aguiar, “ainda há muita oportunidade para prestação de serviços profissionais de qualidade em Cabo Verde” nas áreas de auditoria, consultoria, contabilidade.

Ainda assim, este responsável não nega que os olhos estão postos, igualmente, no mercado internacional.

“O objectivo, sem dúvida, é o mercado nacional, porque estamos a falar de uma estrutura a crescer, mas vamos dizer que nós estamos muito bem posicionados geograficamente. Em Cabo Verde o nível de penetração da internet é elevadíssimo. Portanto, nós conseguimos estar aqui no escritório, prestar serviços da auditoria para Cabo Verde e de Cabo Verde para o mundo”.

Literacia fiscal

Num tecido empresarial constituído maioritariamente por micro e pequenas empresas, há trabalho a fazer, igualmente, no que respeita à literacia fiscal.

“Há muito trabalho para fazer porque nós temos vindo a sofrer várias alterações fiscais, por exemplo, há introdução, houve introdução recentemente do tema SAF-T. Houve uma reforma fiscal em 2016 relacionada com o Código do IUR, que antes era apenas de IUR e passamos a ter um código de imposto sobre pessoas singulares e para pessoas colectivas, portanto, ficou tudo bem separado e mais esclarecido. Também tivemos uma grande reforma que era o nosso código comercial e todas essas reformas exigem aprendizagem, exigem divulgação, exigem maior especialização também. Portanto, eu acho que há um grande caminho a fazer”.

São Vicente

Actualmente a empresa conta com escritório na Praia, mas Luís Aguiar não descarta a possibilidade de expansão para outras ilhas, nomeadamente São Vicente.

“Não há ainda o projecto, mas São Vicente é uma ilha que claramente nos chama a atenção e onde temos alguns dos nossos principais clientes. É uma ilha onde tem muitos jovens que estão a fazer principalmente licenciatura na área da contabilidade, que já começam a fornecer ao mercado jovens com boa capacidade técnica na área. Portanto, é uma ilha que eu vejo com muito potencial, por exemplo, num futuro próximo ter um escritório muito mais virado para a área da contabilidade”.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1197 de 06 de Novembro de 2024.