GAO reafirma apoio financeiro a Cabo Verde com contribuição anual de até 55 milhões de euros

O Grupo de Apoio Orçamental (GAO) renovou o seu compromisso em apoiar o país com um financiamento anual entre 45 e 55 milhões de euros. Este apoio surge em resposta à avaliação positiva de Cabo Verde, destacando-se como um pilar para a manutenção da assistência financeira, segundo o Governo.

A renovação desse compromisso foi feita após a avaliação positiva do país, durante a missão do GAO que decorreu na Praia entre 4 e 8 de Novembro.

“Cabo Verde foi avaliado de forma positiva, um fator essencial para garantir a continuidade do apoio dos parceiros. Os dados disponíveis indicam um panorama encorajador: a economia está a crescer a uma taxa superior a 5%, a inflação está a diminuir, situando-se abaixo dos 2%, e a dívida pública está a reduzir em percentagem do PIB. Além disso, a cobertura das importações pelas reservas está acima dos 5 meses e o défice orçamental está abaixo dos 3%”, escreveu o Governo no Facebook do Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável.

Esses indicadores, somados à redução do desemprego para níveis abaixo de dois dígitos e à diminuição da pobreza extrema, apontam para um quadro macroeconómico controlado e promissor.

Apesar desses avanços, o Governo reconhece que ainda há, especialmente na conectividade e mobilidade interna e na gestão do sector empresarial estatal, visando minimizar os riscos fiscais e garantir que estas empresas contribuam para o crescimento.