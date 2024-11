Mais de metade dos clientes bancários em Cabo Verde nunca utilizaram canais digitais, revela estudo

​Mais de cinco em cada dez (53.9%) clientes bancários nacionais nunca utilizaram os canais digitais para aceder aos produtos e serviços oferecidos pelo seu banco, através da internet. A conclusão consta do estudo “Cabo Verde: A Banca em Revista 2024”, elaborado pela PD Consult, realizado entre Maio e Julho deste ano, e apresentado hoje, no Mindelo, durante uma mesa redonda sob o tema “A banca cabo-verdiana em números: desempenho recente e perspectivas de evolução”.

Segundo o documento, entre os indivíduos mais adversos à utilização de canais digitais destacam-se os aqueles que têm idade compreendida entre os 18 e 24 anos, indivíduos analfabetos, com ensino básico e com rendimentos até 20 mil escudos.

Paulino Dias, presidente executivo da PD Consult, indica que os dados contrariam a percepção que se tem sobre o nível de utilização dos canais digitais na área da banca.

“Quanto à utilização de canais digitais, este é um indicador que me surpreende um pouco. Se calhar, eu estava a ser muito influenciado porque sou um bocado digital e utilizo serviços bancários praticamente todos os dias. Eu tinha essa percepção de que o nível de utilização de canais digitais em Cabo Verde era muito superior ao que os dados revelaram”, refere.

De acordo com os dados apresentados, dos 46% dos clientes que já utilizaram os serviços digitais, 47% fazem-no todos os dias, 67% quase todos os dias e 16% utilizam apenas duas a três vezes por semana.

Os serviços digitais permitem que as pessoas tenham acesso ao sistema bancário através de aplicativos móveis conectados à internet.

O Presidente da Câmara de Comércio de Barlavento, Jorge Mauricio aponta para a importância de um trabalho conjunto para assegurar a questão da inclusão financeira no processo de transformação digital do sector bancário.

“Devemos continuar a investir em tecnologias de segurança, sensibilização e formação dos nossos colaboradores (...). Não podemos descurar o facto de que um dos maiores benefícios da revolução digital é, efectivamente, a inclusão financeira. Hoje, mais pessoas têm acesso a serviços bancários do que nunca. No entanto, ainda há muito a ser feito para alcançar aqueles que permanecem fluídos, pelo que devemos todos trabalhar em parceria para promover e desenvolver soluções que sejam acessíveis e inclusivas”, afirma.

O representante da Câmara de Comércio de Barlavento destaca o desempenho do sector bancário no crescimento económico do país.

Jorge Maurício sublinha, contudo, que há aspectos que precisam de uma intervenção mais assertiva, nomeadamente a comunicação interbancária e o crédito interbancário, além de uma reflexão sobre o papel do regulador no sector bancário.

“HO crédito interbancário é uma prática que existe em quase todos os países do mundo e que em Cabo Verde não é uma prática corrente, muitas vezes até com algum bloqueio de entidades (...) era importante pôr isto na agenda. Devemos passar a ter um crédito interbancário em Cabo Verde, para melhor gerirmos a liquidez, que é uma coisa que não falta em Cabo Verde”, adverte.

Em Dezembro de 2023, o activo total dos sete bancos comerciais abrangidos pelo estudo da PD Consult somava 341,5 milhões de contos, equivalentes a 129% do PIB. O valor representa um crescimento de 65,8% em relação a 2015, quando o activo total era de 206 milhões de contos.