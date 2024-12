Movimento nos transportes aéreos e marítimos cresce no 3.º trimestre de 2024

O transporte aéreo e marítimo em Cabo Verde aumentaram no 3.º trimestre de 2024 em comparação com o mesmo período de 2023. Nos aeroportos e aeródromos, houve um crescimento de 10,9% no número de aviões movimentados, enquanto nos portos nacionais, o número de navios movimentados aumentou 1,8%.

Segundo o Instituto Nacional de estatísticas, no terceiro trimestre do ano de 2024, nos movimentos do transporte aérea registou-se um total de 8.299 movimentos de aeronaves nos aeroportos e aeródromos de Cabo Verde, correspondendo a um aumento de 10,9% em relação ao mesmo período do ano de 2023.

Movimentaram-se, nos aeroportos e aeródromos nacionais, 788.171 passageiros,

correspondendo a um aumento de 15,7% (mais 107.112 passageiros transportados), comparativamente ao período homólogo de 2023.

A mesma fonte refere que se verificou um aumento de 41,6% nas cargas movimentadas (+ 86.822 quilogramas), passando de 208.782 quilogramas de cargas, no 3.º trimestre de 2023, para 295.604 quilogramas de carga, no terceiro trimestre de 2024.

Nos correios movimentados, registou-se um aumento de 22%, mais 19.550 quilogramas, passando de 88.719 quilogramas de correios, no terceiro trimestre de 2023, para 108.269 quilogramas de correios, terceiro trimestre de deste ano.

No que tange aos transportes marítimos, o INE indica que no terceiro trimestre de 2024, o tráfego de navios nos portos de Cabo Verde, cresceu 1,8%, relativamente a igual período do ano de 2023.

O movimento de passageiros, nos portos nacionais, aumentou 4,6% relativamente ao período homólogo, contabilizando um total de 454.625 movimentos de passageiros, correspondendo assim a um aumento de 19.793 movimentos de passageiros face a igual período de 2023.

De acordo com o INE, o movimento de mercadorias nos portos nacionais, no período em análise, atingiu 744.841 toneladas (+8,0% face ao 3.º trimestre de 2023).

Verificou-se que a maioria das mercadorias movimentadas nos portos estava associada ao desembarque.

Ocorreram 24.820 movimentos de contentores (aumento de 18,8%), correspondendo a 3.930 movimentos de contentores a mais do que no mesmo período de 2023.

Ainda no terceiro trimestre de 2024, nos movimentos de transportes terrestres registou um aumento de 29 quilómetros na extensão de percursos de autocarros, passando de 682 quilómetros, no 3⁠º trimestre de 2023, para 711,1 quilómetros.

O total de quilómetros percorridos pelos autocarros em Cabo Verde, decresceu 9,6% relativamente a igual período do ano de 2023, representando uma diminuição de 154.438 quilómetros percorridos, quando comparado com o 3⁠º trimestre de 2023.

Contabilizaram-se 5.093.626 passageiros transportados nos autocarros em Cabo Verde, portanto, 68.761 passageiros transportados a mais do que no 3⁠º trimestre de 2023, representando um acréscimo de 1,4% face ao período homólogo de 2023.

Verificou-se um acréscimo de 9,1% no índice de passageiros transportados por quilómetro em relação a igual período do ano de 2023.

Registou-se um total de 6.525.876 lugares oferecidos, correspondendo a um aumento de 14.400 lugares face ao período homólogo de 2023.