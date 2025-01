Navio Ponta do Sol entra na rota marítima Cabo Verde - Portugal a partir de quinta-feira

A Transinsular, empresa do Grupo ETE, informou hoje que vai introduzir na próxima quinta-feira, 23, o navio Ponta do Sol na rota marítima internacional Portugal - Cabo Verde, assegurada pelo serviço Cabo Verde Expresso.

De acordo com nota da empresa enviada à Inforpress, o navio Ponta do Sol, com bandeira e tripulação cabo-verdiana, juntar-se-á ao navio Lagoa para reforçar e aumentar a capacidade do serviço da Cabo Verde Expresso para um total de 420 unidades de contentores.

Com esta nova oferta, acrescentou, o agora designado serviço da Cabo Verde Expresso 2.0, a Transinsular reforça assim a capacidade de transporte nas ligações marítimas regulares e directas desde Portugal para Cabo Verde (Praia, Mindelo, Sal e Boa Vista).

“Continua a cumprir o melhor tempo de trânsito do mercado a nível internacional e a assegurar a distribuição regular e eficiente interilhas no arquipélago”, destacou a mesma fonte.

Ou seja, clarificou, além da capacidade de transportar 420 unidades de contentores, incluindo cargas de projecto e unidades de carga geral até 65 toneladas, o navio ligará Cabo Verde Portugal em apenas seis dias e terá agências próprias e equipas especializadas nos principais portos de Cabo Verde.