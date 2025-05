Navio Ponta do Sol passa a operar com bandeira de Cabo Verde nas rotas interilhas

O navio Ponta do Sol da Transinsular, do Grupo ETE, vai passar a operar com bandeira de Cabo Verde e fazer a cabotagem nas ilhas de Santiago, São Vicente, Sal e Boa Vista.

A informação foi avançada pelo Grupo ETE que assegurou que tal foi possível após a embarcação de transporte marítimo de cargas ter sido registada com bandeira cabo-verdiana na última sexta-feira, 16, em São Vicente. “Este marco simboliza não apenas o reforço da presença do Grupo ETE no país, mas também o compromisso estratégico com o desenvolvimento económico, social e logístico de Cabo Verde”, considerou a mesma fonte. Desta forma, o navio Ponta do Sol, que fazia a ligação Portugal-Cabo Verde desde Fevereiro último, passa agora a servir as ilhas de Santiago, São Vicente, Sal e Boa Vista para “maior flexibilidade e eficiência logística”. Este reforço, conforme a mesma fonte, concede ao país maior autonomia no transporte de cargas e reforça a capacidade para responder às exigências do mercado interno. A decisão está alinhada com a estratégia do Grupo ETE de gerar valor local e contribuir activamente para uma melhor logística integrada global.

