Governo destaca importância estratégica do BUI para atração Investimentos em Cabo Verde

O Ministro da Promoção de Investimentos e Fomento Empresarial, Eurico Monteiro, considera que o Balcão Único de Investimentos (BUI) é um passo crucial para a atração de investimentos para o país.

O governante falava à margem do workshop de lançamento da segunda fase do Portal de Investimento de Cabo Verde – Balcão Único do Investimento (BUI), que teve lugar na manhã desta quarta-feira, na cidade da Praia.

“Estamos a dar aqui um passo que considero importante nesta caminhada que é única e crucial para Cabo Verde, que é exatamente a da atração de investimentos e de realização de investimentos no país. Durante muitos anos, sonhámos sempre com a ajuda pública ao desenvolvimento, nos primeiros anos da independência, e a certa altura tivemos necessidade, olhando para o futuro, de fazer uma mudança substancial neste rumo. Felizmente fizemo-lo a tempo”, afirmou.

Eurico Monteiro afirma que esta plataforma, para além da celeridade, contribuirá para uma maior transparência nos procedimentos.

“Se antes disto as responsabilidades poderiam estar mais escondidas, esta plataforma, para além de acrescer velocidade, (...), a velocidade que é trazida pela própria engenharia dos procedimentos, dos processos, traz um ganho acrescido, que é saber onde as coisas estão e quanto tempo leva. Tudo agora é transparente, tudo é visível e é este ambiente de transparência que permite a responsabilização que nós aqui, hoje, estamos a criar”, apontou.

O presidente da Cabo Verde TradeInvest, José Almada Dias, por seu turno, alerta que este portal não surtirá os efeitos desejados caso não haja uma mudança de atitudes por parte dos colaboradores.

“O portal de investimento não surtirá o efeito necessário ou desejado se alguém que tem que dar o parecer em 15 dias o dá em um mês. É preciso uma responsabilização séria dos vários actores e (...), portanto, vamos fazer de facto com que Cabo Verde seja um destino atrativo para o investimento e isso passa também pela mudança da atitude”, frisou.

O Balcão Único do Investimento é uma plataforma digital estratégica para a melhoria do ambiente de negócios, a promoção do investimento privado e a modernização da Administração Pública. Foi desenvolvido pela Cabo Verde TradeInvest, em parceria com a Unidade de Competitividade.

A segunda fase do BUI será desenvolvida através de um processo participativo e inclusivo, envolvendo ativamente os diversos atores do ecossistema de investimento.