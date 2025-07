CGD espera vender BCA “em breve”

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) espera vender em breve o Banco Comercial do Atlântico (BCA) esperando resposta do regulador, ao mesmo tempo que tem entidades interessadas para a actividade no Brasil.

Na conferência de imprensa de apresentação de resultados do primeiro semestre, em que o banco público somou lucros de 893 milhões de euros, o presidente executivo, Paulo Macedo, afirmou que a venda está apenas dependente da decisão do Banco de Cabo Verde. "O Banco de Cabo Verde disse que iria dar a sua resposta brevemente, portanto isso não depende de nós, achamos que está para breve", referiu. Em Março de 2024, a CGD anunciou a venda da participação maioritária (59,81% do capital social do BCA) à Coris Holdings, do Burkina Faso. A venda, por 70,5 milhões de euros, depende de formalidades de direito cabo-verdiano, nomeadamente, do parecer do banco central. Em Abril, o governador do BCV disse que o processo de análise estava “na recta final” e que deveria haver uma decisão “em meados de Maio”, referindo que o BCV está a cumprir as datas a que a lei obriga. A decisão ainda não foi anunciada. A alienação faz parte do plano de reorganização da actividade internacional da CGD, que vai continuar presente em Cabo Verde através do Banco Interatlântico.

