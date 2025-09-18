BAD investe 25 milhões de dólares em fundo de cobertura cambial para reforçar financiamento em moeda local

O Conselho de Administração do Grupo Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) aprovou um investimento de capital de 25 milhões de dólares no The Currency Exchange Fund (TCX), líder mundial na oferta de soluções de cobertura cambial de longo prazo em mercados emergentes e de fronteira.

Segundo o BAD, esta operação estratégica visa reforçar a base de capital do TCX, aumentar a sua capacidade de assumir riscos e expandir a oferta de instrumentos de cobertura em moedas ilíquidas e menos líquidas em todo o continente africano.

A iniciativa pretende ainda mitigar os riscos cambiais enfrentados por mutuários, particularmente em estados frágeis e mercados carentes, permitindo empréstimos em moeda local em países onde os mercados de cobertura convencionais são subdesenvolvidos ou inexistentes.

“É um marco importante nos esforços do Banco para aprofundar os mercados de capitais africanos e abordar as causas profundas do endividamento excessivo”, disse Ahmed Attout, Director do Departamento de Desenvolvimento do Sector Financeiro do BAD, citado no comunicado.

O responsável acrescentou que o apoio ao TCX desbloqueará financiamento em moeda local para micro, pequenas e médias empresas (MPME), infraestruturas e diversos sectores em África.

A mesma fonte refere que o TCX já protegeu mais de 17 mil milhões de dólares desde a sua criação, incluindo mais de 4 mil milhões de dólares em 31 países africanos.

Com este novo investimento, espera-se um aumento dos volumes de cobertura em setores prioritários, como o sector público, infraestruturas, energia, microfinanças e desenvolvimento das PME.

O fundo desempenha ainda um papel relevante em países frágeis e de baixo rendimento, representando cerca de 18% da sua carteira global.

A operação está alinhada com a Estratégia Decenal 2024-2033 do BAD e com as cinco prioridades estratégicas do Banco, conhecidas como High 5, destacando-se as metas de industrializar África, melhorar a qualidade de vida da população e integrar o continente. O investimento complementa ainda a estratégia do Banco para os mercados de capitais, que inclui emissão de obrigações em moeda local, garantias de crédito parciais e empréstimos em moeda local ao setor privado.

O BAD sublinha que a iniciativa terá impacto directo no desenvolvimento sustentável em África, promovendo mercados de capitais resilientes, mecanismos de redução de risco para o setor privado e maior acesso a financiamento em moeda local.

Foto: depositphotos