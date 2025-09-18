BAD e JGC Corporation firmam acordo para promover combustível de aviação sustentável em África

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) e a empresa japonesa JGC Corporation assinaram um acordo para promover o uso e a produção de combustível de aviação sustentável (SAF) em África, no âmbito dos esforços de transição energética e mobilidade sustentável do continente.

O memorando de entendimento foi rubricado a 21 de Agosto, em Yokohama, à margem da Nona Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento Africano (TICAD9), e estabelece um quadro de cooperação entre as duas instituições para desenvolver, financiar e difundir soluções ecológicas para o scetor da aviação africana, segundo informou o BAD.

O SAF, combustível de aviação produzido a partir de fontes renováveis, como óleos vegetais, resíduos orgânicos ou carbono capturado, é considerado essencial para reduzir o impacto ambiental das viagens aéreas e acelerar a descarbonização do sector.

De acordo com o vice-presidente do BAD para o Sector Privado, Infraestruturas e Industrialização, Solomon Quaynor, a adopção deste tipo de combustível é um componente crucial da jornada para reduzir as emissões de dióxido de carbono do continente.

O responsável destacou ainda que a parceria “abrirá novas oportunidades para a aviação verde e posicionará África como pioneira no sector”.

Pelo lado japonês, o presidente da JGC Corporation, Shoji Yamada, sublinhou o compromisso da empresa em apoiar os esforços africanos de descarbonização. “Estamos orgulhosos de colaborar com o BAD na promoção do combustível sustentável para aviação em África. Ao aproveitar a nossa experiência em engenharia e energia sustentável, pretendemos contribuir para o crescimento económico local e a inovação”, afirmou, conforme cita a nota do BAD.

Nos termos do acordo, o BAD ficará responsável por coordenar o diálogo com entidades públicas do sector da aviação, identificar projectos potenciais e explorar opções de financiamento, incluindo apoio a estudos de viabilidade e promoção de parcerias internacionais.

Já a JGC Corporation compromete-se a realizar estudos técnicos e de mercado, avaliar oportunidades de implantação adaptadas aos recursos e infraestruturas locais, e facilitar a adoção de tecnologia japonesa no continente africano.

A iniciativa enquadra-se na estratégia do Banco Africano de Desenvolvimento para o transporte sustentável e a transição energética, e reforça o papel da instituição como catalisador de investimentos verdes e inovação no setor da aviação.

A JGC Corporation foi undada em 1928 e sediada em Yokohama, é uma das líderes globais em engenharia e construção, com actuação crescente nas áreas de energia renovável, inovação verde e combustíveis sustentáveis.