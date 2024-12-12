Starlink conquista 0,2% do mercado da internet em 9 meses

A Starlink já conquistou 0,2% do mercado de internet no país, segundo informou esta quarta-feira a Agência de Regulação Multissetorial da Economia (ARME) A entrada da empresa de satélites coincidiu com uma perda de quota da CVTelecom, que desceu para 72,3%, enquanto a Unitel T+ subiu para 27,5%.

Conforme o Relatório de Indicadores Estatísticos do Mercado das Comunicações Electrónicas, referente ao segundo trimestre de 2025, no final de Junho, Cabo Verde registava 61.611 assinantes de telefonia fixa, o que corresponde a uma taxa de penetração de 12 acessos por cada 100 habitantes.

Este número traduz um ligeiro crescimento de 0,12% em relação ao trimestre anterior e de 2% face ao período homólogo de 2024. No entanto, o tráfego de voz gerado na rede fixa caiu para 3,3 milhões de minutos, o que representa uma redução de 14% em relação ao primeiro trimestre e de 18% face ao ano anterior.

A CVTelecom mantém praticamente a totalidade da quota de mercado neste segmento (99,1%), contra apenas 0,9% da Unitel T+.

Já no serviço de telefonia móvel, o relatório aponta para 592.769 cartões SIM activos, traduzindo um aumento de 1% face ao trimestre anterior e de 3% em comparação com 2024.

A taxa de penetração atingiu os 115%, com a CVTelecom a liderar o mercado (68%) e a Unitel T+ a deter os restantes 32%.

No acesso à internet, que conta actualmente com três prestadores, foram registadas 484.929 assinaturas até Junho. Apesar de a banda larga móvel continuar a ser predominante (86% das subscrições), verificou-se uma quebra global de 9% face ao trimestre anterior e de 1% relativamente ao mesmo período de 2024.

A ARME justifica esta tendência com a redução de 17% nas assinaturas de banda larga móvel, parcialmente compensada por um crescimento de 2% na banda larga fixa. A taxa de penetração do serviço situa-se agora em 94 acessos por cada 100 habitantes.

No que respeita às quotas de mercado da internet, a CVTelecom lidera com 72,3%, seguida pela Unitel T+ (27,5%) e pela recém-chegada Starlink Cabo Verde (0,2%). Comparativamente ao trimestre anterior, a CVTelecom perdeu 1,52 pontos percentuais, ao passo que a Unitel T+ e a Starlink ganharam 1,40 p.p. e 0,12 p.p., respectivamente.

Recorde-se que em 2024 a ARME concedeu duas novas autorizações gerais para prestação de serviços de comunicações eletrónicas, passando o mercado a contar com cinco operadores sendo CVTelecom, Unitel T+, ED Solutions, AIRTEL Telecomunicações e Starlink Cabo Verde, esta última que iniciou actividade em Janeiro de 2025.