TACV passa a operar dois voos semanais entre São Vicente e Lisboa

Para assinalar a novidade, a companhia realizou, na última sexta-feira, 19, um encontro com parceiros e empresários da ilha, na sala de conferências da Câmara de Comércio de Barlavento, em Mindelo.
Durante a reunião, foram apresentadas as novas tarifas e discutidas oportunidades de parcerias, bem como serviços personalizados que respondem às necessidades do setor empresarial local. A iniciativa reflete o compromisso da TACV em estreitar laços comerciais e promover o desenvolvimento económico da região.