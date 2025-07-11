TACV passa a operar dois voos semanais entre São Vicente e Lisboa

A TACV Cabo Verde Airlines anunciou que passará a operar voos entre São Vicente e Lisboa duas vezes por semana, numa resposta à crescente procura de passageiros entre os dois destinos.

Para assinalar a novidade, a companhia realizou, na última sexta-feira, 19, um encontro com parceiros e empresários da ilha, na sala de conferências da Câmara de Comércio de Barlavento, em Mindelo. Durante a reunião, foram apresentadas as novas tarifas e discutidas oportunidades de parcerias, bem como serviços personalizados que respondem às necessidades do setor empresarial local. A iniciativa reflete o compromisso da TACV em estreitar laços comerciais e promover o desenvolvimento económico da região.

