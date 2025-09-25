Navio Liberdadi retomou operações após docagem obrigatória

O navio Liberdadi regressou edta quarta-feira, 24, às operações regulares, após concluir com sucesso a docagem obrigatória subsequente ao incidente registado a 21 de Abril deste ano.

De acordo com a CV Interilhas, a embarcação obteve certificação da Classe e da Bandeira de Cabo Verde, cumprindo os padrões internacionais de segurança, fiabilidade e qualidade operacional.

O navio realizou a sua primeira viagem ainda na quarta-feira, com partida de São Vicente em direcção à ilha de São Nicolau.

Com o regresso ao activo, o Liberdadi assegurará integralmente o Modelo Operacional das linhas Redonda (São Vicente-São Nicolau-Sal-Boavista-Santiago e regresso) e Triangular (São Vicente-São Nicolau-Santiago-São Vicente).

A operação substitui o navio Dona Tututa, que iniciará em breve a sua própria docagem obrigatória.

A CV Interilhas informou ainda que, devido às características operacionais do Liberdadi, considerado um navio mais veloz, os horários das linhas Redonda e Triangular sofrerão ajustes.