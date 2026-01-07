ERIS retira leite NAN 1 do mercado por risco de contaminação

O lote afectado, identificado como 512103464AB, com data de validade até 30 de Novembro de 2026, já se encontra disponível no mercado nacional, motivo pelo qual está em curso a recolha do produto.
A ingestão de alimentos contaminados com esta toxina pode originar sintomas gastrointestinais, sendo especialmente perigosa para lactentes.
A ERIS apelou aos operadores económicos para suspender de imediato a comercialização do lote, retirar o produto dos pontos de venda e devolvê-lo ao fornecedor.
Aos consumidores, recomendou-se não consumir o leite identificado e, caso possuam embalagens deste lote, interromper a utilização e devolver o produto ao local de compra.
A entidade reguladora informou que continuará a acompanhar a retirada do produto, em articulação com a Inspeção-Geral das Actividades Económicas (IGAE), e a monitorizar a situação, adoptando medidas adicionais sempre que necessário.
foto: depositphotos