Pensão Social aumenta para 7.000 escudos

Num comunicado publicaod hoje no Facebook, o Governo afirma que a medida beneficia mais de 26 mil pensionistas em todo o país e integra um conjunto de políticas públicas orientadas para o combate à pobreza extrema e a promoção da justiça social.
De referir que em Novembro o Parlamento aprovou o aumento das pensões da Administração Pública e do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) em 2%.
A decisão foi aprovada com 36 votos a favor do MpD, nenhum voto contra e 26 abstenções do PAICV e UCID.