Pensão Social aumenta para 7.000 escudos

O Governo anunciou hoje o aumento da Pensão Social para 7.000 escudos a partir, uma medida que visa reforçar o rendimento das pessoas em situação de maior vulnerabilidade social.

Num comunicado publicaod hoje no Facebook, o Governo afirma que a medida beneficia mais de 26 mil pensionistas em todo o país e integra um conjunto de políticas públicas orientadas para o combate à pobreza extrema e a promoção da justiça social.

De referir que em Novembro o Parlamento aprovou o aumento das pensões da Administração Pública e do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) em 2%.

A decisão foi aprovada com 36 votos a favor do MpD, nenhum voto contra e 26 abstenções do PAICV e UCID.