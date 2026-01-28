CVA disponibilizou cerca de 2.150 lugares para escoar passageiros afectados

A Cabo Verde Airlines (CVA) programou, na terça-feira, 27, um total de 23 voos, dos quais 21 corresponderam a ligações domésticas, tendo sido disponibilizados cerca de 2.150 lugares, numa operação reforçada para assegurar o escoamento dos passageiros afectados pelas perturbações registadas nos últimos dias.

Em comunicado, a companhia aérea informa que as operações domésticas e internacionais se encontram em processo de normalização, na sequência dos constrangimentos verificados ao longo dos dois dias anteriores.

Para responder à procura acumulada, a operação interilhas foi reforçada com a utilização de aeronaves Boeing, habitualmente afectas a outras rotas.

No que respeita às ligações internacionais, os voos decorreram conforme o previsto, tendo sido cumprido o itinerário Praia–Lisboa–São Vicente–Praia, sem registo de alterações significativas.

De referir que a Cabo Verde Airlines informou na segunda-feira, 26, que está a enfrentar perturbações significativas nas suas operações, tanto nas ligações domésticas como internacionais, devido a questões operacionais.

Os constrangimentos resultam de avarias registadas em algumas das aeronaves que integram a sua frota, situação que foi ainda agravada por condições meteorológicas adversas.