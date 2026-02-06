DNRE sela seis estabelecimentos comerciais durante operação de fiscalização na Praia

Conforme informou a DNRE na quinta-feira, 5, a operação integra o Plano de Actividade Inspetiva e visa generalizar o uso da facturação electrónica, prevenir incumprimentos, especialmente a não emissão ou emissão indevida de documentos fiscais em contingência, e reforçar a justiça e a transparência no sector comercial.
Durante a acção, além do selamento dos seis estabelecimentos, foi apreendido um equipamento informático, com o objectivo de garantir a continuidade da investigação, impedir a destruição ou ocultação de provas e travar infrações tributárias graves ou continuadas.
Segundo a DNRE, não seriam suficientes medidas menos gravosas para salvaguardar o interesse público tributário e a eficácia da acção inspetiva.