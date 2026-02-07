Júlia Alves Santos da Cruz assume presidência da Bolsa de Valores de Cabo Verde

Júlia Alves Santos da Cruz foi nomeada presidente do Conselho de Administração da Bolsa de Valores de Cabo Verde (BVCV), integrando uma nova composição que mantém Márcia Teixeira no órgão e passa a contar com Marcelo Correia para o novo mandato institucional.

O anúncio foi feito pelo vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, através da sua página oficial na rede social Facebook, onde sublinhou o compromisso do Governo com a nova administração da instituição.

“Reitero a importância de instituições sólidas e perenes, é nelas que assenta o desenvolvimento económico sustentável de Cabo Verde”, destacou o governante.

Olavo Correia, que recebeu esta tarde o novo Conselho de Administração da BVCV, agradeceu, em nome próprio e do Governo, a Miguel Monteiro pelo trabalho desenvolvido à frente da instituição.

Na ocasião, felicitou igualmente Miguel Monteiro por ter vencido o concurso internacional para o cargo de director-geral do Secretariado Executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), considerando o feito um reconhecimento que prestigia Cabo Verde no plano internacional.