Mau tempo impede atracação do Kriola no Fogo e leva à suspensão de ligações marítimas

A Cv Interilhas informou hoje que as condições meteorológicas e marítimas adversas registadas na ilha do Fogo impediram na quarta-feira,11, a atracação do navio Kriola no Porto de Vale dos Cavaleiros, levando à suspensão das ligações Fogo–Brava, Brava–Fogo e Fogo–Santiago desta quinta-feira.

De acordo com a empresa, durante a aproximação do navio Kriola ao Porto de Vale dos Cavaleiros, não estavam reunidas as condições mínimas de segurança para a realização da manobra de atracação, devido à forte ondulação e às calemas registadas.

Perante este cenário, e em cumprimento dos protocolos de segurança marítima, foi tomada a decisão técnica de não proceder à atracação no Fogo. O navio seguiu viagem para a ilha da Brava, conforme o modelo operacional estabelecido.

A CVI assegura que os passageiros foram devidamente informados sobre a avaliação do estado do mar no Porto de Vale dos Cavaleiros e alertados para a possibilidade de eventual condicionamento da operação e garante aos passageiros afetados toda a assistência necessária.

Entretanto, face à persistência das condições adversas, as viagens Fogo–Brava, Brava–Fogo e Fogo–Santiago programadas para esta quarta-feira encontram-se suspensas.

A empresa informa que continuará a acompanhar a evolução do estado do tempo e que novas informações serão divulgadas assim que as condições permitirem a retoma das operações em segurança.