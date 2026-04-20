Vencedor de mais de 56 milhões de escudos no Joker é da Praia

PorSheilla Ribeiro,20 abr 2026 15:15

Um apostador na cidade da Praia, ilha de Santiago, conquistou o maior prémio de sempre do Joker, no valor de 56.770.770 escudos, através da plataforma online da Cruz Vermelha de Cabo Verde.

Segundo informou hoje a Cruz Vermelha, o prémio foi atribuido por via do seu portal online, o maior prémio alguma vez registado no Joker.

A aposta vencedora foi realizada na ilha de Santiago, concretamente no concelho da Praia, no âmbito do Concurso n.º 16/2026, realizado no dia 18 de Abril de 2026, com o número 694711.

No mesmo concurso, o terceiro prémio do Joker foi atribuído a 15 vencedores, no valor de 48.737 escudos cada, enquanto o quarto prémio contemplou 110 vencedores, com 11.076 escudos cada.

No que respeita ao Totoloto, o segundo prémio foi atribuído a 26 vencedores, que receberam 26.264 escudos cada.

Já o terceiro prémio contemplou 1.065 vencedores, com 2.137 escudos cada, e o quarto prémio foi distribuído por 13.895 vencedores, no valor de 196 escudos cada.

