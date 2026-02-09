Fitch revê outlook de Cabo Verde de estável para positivo

A agência de notação financeira Fitch Ratings reviu em alta o outlook de Cabo Verde, passando de “estável” para “positiva”, ao mesmo tempo que confirmou a classificação de risco soberano do país em “B-”. A decisão foi anunciada esta terça-feira e reflecte, segundo a agência, a melhoria sustentada das finanças públicas, a redução da dívida pública e a resiliência da economia cabo-verdiana, fortemente impulsionada pelo turismo.

No relatório divulgado hoje, a Fitch destaca que a trajectória da dívida pública “está firmemente em declínio”, prevendo que o rácio da dívida do Governo caia para cerca de 85% do Produto Interno Bruto (PIB) até 2027, depois de ter atingido um pico de 147% durante o período da pandemia. A agência estima que a dívida tenha ficado em cerca de 100% do PIB em 2025.

A revisão da perspectiva para positiva significa que a Fitch considera existir possibilidade de melhoria da notação soberana nos próximos meses ou anos, caso as tendências económicas e orçamentais se mantenham favoráveis. A classificação “B-” continua, no entanto, dentro da categoria de investimento especulativo, indicando que o país permanece vulnerável a choques externos e a alterações nas condições económicas globais.

Entre os factores que sustentaram a decisão, a agência aponta o forte desempenho do sector do turismo, a recuperação económica pós-pandemia e o reforço da disciplina orçamental. O turismo continua a ser o principal motor da economia cabo-verdiana, contribuindo significativamente para o crescimento, o emprego e a entrada de divisas.

A Fitch refere igualmente que o crescimento económico deverá manter-se sólido, ainda que mais moderado do que nos anos imediatamente após a recuperação pós-covid. A agência considera que a estabilidade macroeconómica, aliada à melhoria das contas externas e ao aumento das receitas fiscais, tem permitido ao Governo consolidar gradualmente a posição financeira do país.

Outro elemento destacado é a manutenção de reservas internacionais consideradas adequadas, factor importante para sustentar a paridade cambial do escudo cabo-verdiano com o euro. A Fitch entende que essa estabilidade monetária continua a ser um dos pilares da confiança externa na economia nacional.

Apesar da melhoria da perspectiva, a agência alerta para vários riscos que continuam a afectar Cabo Verde, nomeadamente a elevada dependência do turismo internacional, a vulnerabilidade a choques climáticos e a exposição às flutuações da economia europeia, principal origem dos turistas e investidores. Acrescenta ainda que níveis de dívida ainda elevados e limitações estruturais da economia continuam a restringir a classificação soberana do país.