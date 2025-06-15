​Taxa de desemprego desce para 4,9% no segundo semestre de 2025

A taxa de desemprego fixou-se em 4,9% no segundo semestre de 2025, registando uma redução de 2,4 pontos percentuais face ao mesmo período de 2024, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados hoje.

De acordo com o Inquérito Multiobjectivo Contínuo (IMC), a população activa foi estimada em 226.360 indivíduos, o que representa um crescimento de 4,4% em relação ao período homólogo. A taxa de actividade atingiu 60,4%, mais 2,0 pontos percentuais face ao segundo semestre de 2024.

No total, a população em idade activa (15 anos ou mais) foi estimada em 374.871 indivíduos, correspondendo a 72,9% da população total, o que representa um aumento de cerca de 1% em relação ao período homólogo. Deste universo, 226.360 estavam economicamente activos e 148.511 inactivos.

A população empregada totalizou 215.317 indivíduos, registando um aumento de 7,1% face ao segundo semestre de 2024, o equivalente a mais 14.203 pessoas empregadas. A taxa de emprego fixou-se em 57,4%, mais 3,3 pontos percentuais em termos homólogos.

Por sexo, os homens representaram 120.070 dos empregados (55,8%), enquanto as mulheres totalizaram 95.247 (44,2%). A taxa de emprego foi de 63,9% entre os homens e de 50,9% entre as mulheres.

Por grupos etários, as taxas de emprego mais elevadas foram registadas entre os 25-34 anos (77,2%) e os 35-64 anos (73,0%), enquanto entre os jovens dos 15-24 anos a taxa se situou em 27,6%.

A nível territorial, os concelhos do Sal (76,6%) e da Boa Vista (75,7%) apresentaram as taxas de emprego mais elevadas, seguidos pela Praia (64,3%), Tarrafal de São Nicolau (60,7%) e São Vicente (58,9%).

No que se refere à população desempregada, o INE informou que esta foi estimada em 11.043 indivíduos, o que representa uma diminuição de 29,7% face ao mesmo período de 2024. A taxa de desemprego fixou-se em 4,9%, sendo de 4,8% entre os homens e de 4,9% entre as mulheres.

Por meio de residência, os resultados o IMC revelaram que a taxa de desemprego foi de 4,8% no meio urbano e de 5,4% no meio rural, valores que comparam com 7,0% e 8,4%, respectivamente, no período homólogo.

Do ponto de vista etário, a taxa de desemprego foi de 15,9% entre os jovens dos 15-24 anos e de 4,4% no grupo dos 25-34 anos.

A análise por concelho mostra que São Filipe (11,6%), São Vicente (8,3%) e Tarrafal de São Nicolau (7,0%) registaram as taxas de desemprego mais elevadas, enquanto Ribeira Grande (0,9%), Santa Catarina do Fogo (1,4%) e Boa Vista (2,2%) apresentaram os valores mais baixos.

A população inactiva foi estimada em 148.511 indivíduos, representando uma diminuição de 3,8% face ao segundo semestre de 2024. A taxa de inactividade situou-se em 39,6%, menos 2,0 pontos percentuais em termos homólogos.

Por sexo, a taxa de inactividade foi de 46,4% entre as mulheres e de 32,8% entre os homens. Entre os jovens dos 15-24 anos, 37,1% encontravam-se inactivos, sendo a condição de estudante a principal razão, enquanto os indivíduos com 65 anos ou mais representaram 23,6% da população inactiva.

No segundo semestre de 2025, os resultados divulgados pelo INE apontam que a subutilização do trabalho afectou 59.953 indivíduos, correspondendo a uma taxa de 23,3%, o que representa uma redução de 4,7 pontos percentuais face ao mesmo período de 2024.

Por sexo, a subutilização foi mais elevada entre as mulheres (27,4%) do que entre os homens (19,8%), correspondendo a 32.274 e 27.679 indivíduos, respectivamente.

O subemprego atingiu 17.645 indivíduos, correspondendo a uma taxa de 8,2%, menos 1,5 pontos percentuais face ao período homólogo. Este indicador foi mais elevado no meio rural (12,8%) do que no urbano (7,1%), e mais elevado entre as mulheres (10,3%) do que entre os homens (6,6%).

A estrutura do emprego por sector manteve-se relativamente estável, com o sector terciário a concentrar 152.093 empregos (70,6%), seguido do sector secundário com 46.778 (21,7%) e do sector primário com 16.446 (7,6%).

Entre os ramos de actividade, o comércio e reparação de automóveis e motociclos representou 16,3% do emprego, seguido pela construção (11,8%), administração pública (10,8%) e alojamento e restauração (10,6%).

Quanto ao estatuto no emprego, o sector empresarial privado concentrou 46,2% dos trabalhadores, seguido pelos trabalhadores por conta própria (19,8%) e pela Administração Pública (19,5%).

Os dados indicam ainda que 96.508 indivíduos se encontravam em situação de emprego informal, representando 44,8% da população empregada. Destes, 55,9% eram trabalhadores por conta de outrem e 36,6% por conta própria, sendo 61,5% do sexo masculino e 38,5% do sexo feminino.

Por outro lado, 34.077 jovens entre os 15 e os 35 anos encontravam-se sem emprego e fora do sistema de ensino ou formação, correspondendo a 19,9% desta faixa etária. Entre os jovens dos 15-24 anos, esta proporção foi de 20,4%, equivalente a 17.372 indivíduos. A incidência foi mais elevada entre as mulheres, com 22,4% no grupo dos 15-35 anos e 20,8% entre os 15-24 anos, face a 17,6% e 20,0% entre os homens, respectivamente.

O IMC 2025 (2º semestre) foi realizado junto a uma amostra de 9.918 agregados familiares, distribuídos por todos os concelhos, durante os meses de Novembro a Dezembro de 2025. A amostra apresenta um nível de confiança de 90%, para uma precisão relativa de 10%, para a estimativa da taxa de desemprego na população de 15 anos ou mais, garantindo a representatividade dos resultados a nível nacional, com desagregação por sexo e grupo etário.