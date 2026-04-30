Navio para a rota Brava/Fogo/Brava já foi adquirido e chega entre Maio e Junho

O Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, anunciou esta quarta-feira, 29, que o navio destinado à rota marítima Brava/Fogo/Brava já foi adquirido e deverá chegar ao país entre os meses de Maio e Junho.

Segundo o chefe do Governo, trata-se de uma resposta concreta para reforçar a ligação marítima da ilha, melhorar a mobilidade de passageiros, facilitar o transporte de mercadorias e dar mais segurança e previsibilidade a quem depende desta rota no dia a dia.

Salienta-se que em Novembro de 2025, Ulises Correia e Silva anunciou, no parlamento, durante a discussão e aprovação, na generalidade, da proposta de lei do Orçamento do Estado para 2026 que a ilha brava seria dotada de um barco para a ligação Brava/Fogo/Brava.

Na altura, o Governante também informou que um concurso para a aquisição de um barco construído de raiz já tinha sido adjudicado e que um outro barco estava em processo de aquisição para aumentar a frota.