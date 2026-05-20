São Vicente terá voo directo para Nantes no inverno 2026/2027

A ilha de São Vicente vai passar a contar com uma nova ligação aérea directa à cidade francesa de Nantes durante o inverno 2026/2027, operada pela Transavia France, segundo avançou o portal especializado Air Journal.

Segundo a publicação, a rota Nantes–São Vicente terá uma frequência semanal, às sextas-feiras, com início marcado para 30 de Outubro de 2026. Os bilhetes estarão disponíveis a partir de 95 euros por trajecto.

A nova operação integra o programa de inverno 2026/2027 da Transavia France, válido entre 25 de Outubro de 2026 e 27 de Março de 2027, período em que a companhia vai abrir cinco novas ligações internacionais a partir das suas bases regionais em França.

De acordo com o Air Journal, a aposta em São Vicente surge na continuidade da estratégia de expansão da companhia no mercado cabo-verdiano, depois da abertura de rotas para Praia, Boa Vista e Sal a partir de vários aeroportos franceses.

A publicação refere ainda que o arquipélago é considerado pela transportadora um destino estratégico no segmento do turismo de lazer, devido às praias e paisagens vulcânicas, posicionando-se como alternativa às Canárias e Marrocos no mercado de médio curso.

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