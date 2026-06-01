Agricultores do Tarrafal de Monte Trigo insistem na operacionalização do entreposto agrícola

​Agricultores do Tarrafal de Monte Trigo, no interior do município do Porto Novo, em Santo Antão, voltaram ontem a pedir a operacionalização do entreposto agrícola construído na localidade há cerca de dois anos.

O presidente da Associação dos Agricultores do Tarrafal de Monte Trigo, Manuel Évora, informou que a classe deseja a abertura do entreposto agrícola para apoiar os produtores no tratamento e na comercialização dos seus produtos.

O líder associativo destacou a importância desta infra-estrutura no apoio aos produtores na conquista de novos mercados, pelo que pediu a agilização do processo com vista à operacionalização deste centro de inspecção e tratamento de produtos agrícolas, construído em meados de 2024.

O entreposto agrícola foi construído no quadro do projecto agrícola do Tarrafal de Monte Trigo, financiado pelo Ministério da Agricultura e Ambiente, através do Programa de Promoção de Actividades Socioeconómicas Rurais (Poser).

A infra-estrutura foi construída para facilitar a exportação dos excedentes agrícolas, que tem sido condicionada devido ao embargo imposto há 40 anos aos produtos agrícolas de Santo Antão, por causa da praga dos mil-pés.

Tarrafal de Monte Trigo é um dos maiores produtores de inhame em Cabo Verde, mas os produtores têm tido dificuldades na colocação do produto no mercado nacional devido ao embargo.

Além do inhame, Tarrafal de Monte Trigo produz mandioca e batata comum, entre outros produtos que passarão a ser tratados e embalados no entreposto agrícola.

Este é o segundo entreposto agrícola instalado no concelho do Porto Novo, depois do da Ribeira da Cruz.

Os agricultores de Alto Mira desejam também a instalação de um centro de tratamento pós-colheita, segundo a associação de classe.