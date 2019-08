Destaques da edição 926

Nesta edição, o Expresso das Ilhas destaca a entrevista a José Sanches, candidato à liderança do PAICV: "Passados estes anos, o PAICV não tem a confiança dos cabo-verdianos".

José Sanches é o primeiro a confirmar a candidatura à presidência do PAICV. Diz que quer devolver o partido aos militantes e que é preciso “mudar o estilo de liderança” e recuperar o encanto perdido em 2016. “Passados todos estes anos os dados ainda indicam que o PAICV não tem a confiança dos cabo-verdianos e que a actual liderança “não está a galvanizar os cabo-verdianos”.

Também neste número, Aníbal Fonseca, presidente da Câmara Municipal do Porto Novo: Santo Antão não ganhou com o novo serviço de transporte marítimo inter-ilhas. O serviço de transporte marítimo inter-ilhas que entrou em operação no dia 15 de Agosto é um grande objectivo conseguido por este governo, mas Santo Antão foi penalizado com o novo serviço. Quem o diz é o presidente da Câmara Municipal do Porto Novo. Aníbal Fonseca queixa-se de longo tempo de espera para a emissão de bilhetes para a rota Vicente/Porto Novo e a retirada de dois navios desta mesma rota que passa agora a contar com uma única embarcação. “A nível da emissão dos bilhetes celeridade é o que se quer e o aumento de pelo menos mais uma embarcação na linha São Vicente/Porto Novo”, requer o edil portonovense. Nesta entrevista realizadas nas vésperas do Dia do Município do Porto Novo que se assinala no dia 2 de Setembro, Aníbal Fonseca enumera a melhoria dos indicadores no concelho do Porto Novo relativos ao desemprego, habitação, acesso à água, saúde, energia e à educação.

Recuperados 1.784,95 hectares: Terrenos das ZDTI voltam para o Estado. Em 2017, o Estado criou uma resolução que lhe permite negociar os terrenos que estavam nas mãos dos investidores que não desenvolveram qualquer projecto. Na altura, e ao mesmo tempo, alargou-se o prazo do pagamento e permitiu-se um cronograma com alguma exequibilidade. Dois anos depois, os investidores que não conseguiram avançar com os seus projectos, apesar das condições criadas, vêem agora os seus terrenos a reverter para o Estado. Director-Geral do Património garante ao Expresso das Ilhas que ainda há abertura para ouvir os que queiram apresentar soluções, desde que sejam credíveis.

Turismo interno: Cabo Verde quer conhecer o perfil dos turistas nacionais. Quem são esses cabo-verdianos e residentes? Por que viajam inter-ilhas? Quanto gastam nessas viagens? Essas são algumas perguntas que se pretende ver respondidas com a nova metodologia para as Estatísticas do Turismo que o INE pretende adoptar. Dados importantes, concordam os actores do sector, que vão ou não confirmar as percepções existentes, e permitir definir estratégias de forma sustentada.

Confecções Alves Monteiro “fortemente prejudicada” pela concorrência de lojas chinesas. Jael Monteiro, administradora das Confecções Alves Monteiro, recebeu, esta terça-feira, a visita do ministro das Finanças, Olavo Correia. Após a reunião com o governante a responsável pela empresa de confecções denunciou o que diz ser a concorrência desleal das lojas chinesas presentes em Cabo Verde.

No desporto, Frederic Mbassa, presidente da Associação Desportiva, Recreativa e Cultural Prédio: “Queremos tornar o Prédio uma marca de confiança e vencedora”. Fundada em Dezembro de 1980, a Associação Desportiva, Recreativa e Cultural Prédio (ADRC Prédio) nos seus quase 39 anos de história tem emprestado um valioso contributo às causas do associativismo e do desenvolvimento do desporto cabo-verdiano, com particular destaque para as inúmeras conquistas em diversas modalidades na década de ouro (anos 90) da agremiação azul da Achada de Santo António no qual a sua jovem equipa de futebol chegou a militar na 1ª divisão e, mais recentemente, para a aposta na formação desportiva, através da Academia do Prédio, projecto que sintetiza o seu ecletismo e, presentemente, já contempla as escolas de iniciação em futebol, basquetebol, atletismo e, num passado recente, em andebol, estando nós a dar os primeiros passos no Voleibol. Nesta entrevista Frederic Mbassa, actual Presidente da Associação Desportiva, Recreativa e Cultural Prédio fala do recém conquistado título de campeão regional e nacional de basquetebol sénior masculino e dos grandes objectivos da associação que é vir a ser um dos maiores clubes, a nível de formação, em Cabo Verde, com títulos em todas as modalidades e, com o tempo, competir a nível internacional.

No interior, a opinião de Eurídice Monteiro, Dulce Almada: Inteligência e Dignidade.