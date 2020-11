Destaques da edição 988

Esta semana a manchete da edição do Expresso das Ilhas é feita com a entrevista ao Secretário de Estado Adjunto da Educação.

A recente visita às instituições de ensino superior do país deu o mote a esta entrevista com o Secretário de Estado Ajunto da Educação. Amadeu Cruz fala das condições de funcionamento dos estabelecimentos visitados e dos principais problemas e desafios das universidades públicas e privadas de Cabo Verde e faz o balanço das reformas introduzidas há três anos visando garantir a qualidade do ensino superior, a supervisão do seu funcionamento e a regulação do sistema.

Também em destaque está o regresso às aulas na capital num contexto de pandemia.

A retoma das actividades escolares presenciais tem sido alvo de incertezas em todo o mundo e Cabo Verde não é excepção. Há um mês, as escolas abriram em todo o país com excepção do Tarrafal e da Praia, que se juntam desde segunda-feira, ao resto dos concelhos. As reticências persistem, mas de uma coisa os responsáveis da saúde estão certos: neste momento as vantagens do regresso às salas de aula superam os riscos. Por um lado, porque o perigo de contágio já está minimizado por regras e orientações e, por outro, porque a saúde das crianças vai além da ausência de infecção e não se pode comprometer o desenvolvimento e bem-estar de toda uma geração.

Na cultura o destaque vai para Elida Almeida que regressa com Gerasonobu.

A cantora e compositora Elida Almeida está de volta aos discos com o lançamento do novo disco na próxima sexta-feira. Em conversa com o Expresso das Ilhas a cantora fala dos temas na nova obra discográfica, do seu percurso musical e da sua evolução como artista e compositora.

Outro dos destaques desta edição é a saída de Elisângelo Monteiro do cargo de Inspector Geral das Actividades Económicas. Monteiro tinha sido nomeado para aquela posição por Leonesa Fortes quando esta era titular da pasta do Turismo, Investimentos e Desenvolvimento Empresarial.

A informação foi confirmada ao Expresso das Ilhas por fonte oficial do governo que avançou que "a decisão está tomada, é irreversível e o ainda Inspector-geral já foi informado".

Também a não perder nesta edição: o balanço positivo feito pelas candidaturas independentes. Entre as dores da burocracia, os problemas do financiamento e a vontade de continuar a lutar pelo seu concelho, candidaturas independentes avaliam de forma positiva a experiência eleitoral autárquica.

Por último, destaque para a opinião de Amílcar Spencer Lopes com ‘Presidência e Surrealismo’ e de Fátima Coronel com ‘O abuso do mandato parlamentar num Estado de Direito atípico’.