Edição 1022

Esta semana o Expresso das Ilhas faz manchete com a entrevista ao ministro da Educação Amadeu Cruz.

O ano lectivo do ensino básico e secundário que ora finda decorreu completamente sob o signo da Covid-19 e obrigou ao desdobramento de algumas turmas nos maiores centros urbanos. Já nos concelhos mais rurais as aulas foram ministradas em regime normal. Entretanto, diz o ministro da Educação, esta situação não teve impacto negativo nas aprendizagens. “Podemos dizer que o ano lectivo, não obstante as dificuldades, todas advenientes da covid, e face às contingências, decorreu dentro de alguma normalidade”, considera Amadeu Cruz.

Também em destaque está a terceira parte da reportagem Dívida por Investimento.

Uma troca de dívida pode ser definida como o cancelamento da dívida em troca de outra coisa. Formulado em termos mais técnicos, “Uma troca de dívida envolve a troca voluntária, por um credor com o seu devedor, de dívida por dinheiro, outro activo ou uma nova obrigação com prazos de reembolso diferentes”. Há vantagens e desvantagens nas reconversões, sejam de dívida por activos, por natureza ou por desenvolvimento. Mas há também um factor considerado fundamental: devedores e credores devem sempre dizer a verdade.

Na política o destaque vai para a visita de Carlos Veiga à Guiné-Bissau e, a partir de dia 2, ao Senegal. O candidato à Presidência da República está em Bissau onde já se encontrou com partidos políticos, com o presidente guineense e com a comunidade cabo-verdiana residente naquele país nesta que é uma primeira etapa de contactos com as comunidades cabo-verdianas residentes no estrangeiro.

Destaque também para a ida de Amadeu Oliveira para França no que está a ser visto como mais um desafio à Justiça nacional.

A novela “Amadeu Oliveira vs Justiça cabo-verdiana” ganhou esta semana mais um capítulo com a fuga do cidadão Arlindo Teixeira, constituinte de Amadeu Oliveira que se encontrava em prisão domiciliária, para a França na companhia do seu advogado, que terá orquestrado toda a missão materializada sábado passado, dia 26 de Junho. As reações têm chegado de várias personalidades, uma delas é a do Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, que já fez saber que os responsáveis serão “devidamente” sancionados.

Nas redes sociais abordamos o fenómeno TikTok em Cabo Verde. Tudo começou com o Facebook, depois o Instragam e agora o TikTok, uma rede social que surgiu em 2014, mas que desde 2020 vem conquistando cada vez mais os corações dos cabo-verdianos de todas as idades. Para o dia mundial das redes sociais, celebrada a 30 de Junho, damos a conhecer alguns crioulos que conquistaram milhares de seguidores no Tik Tok.

A ler ainda nesta edição do Expresso das Ilhas os artigos de opinião de Carlos Burgo com 'Financiamento Externo e Eficiente Utilização dos Recursos' e de Mário Silva com 'Carlos Veiga e o esplendor do direito, da justiça e da política'