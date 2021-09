Edição 1035

As entrevistas aos candidatos presidenciais Carlos Veiga e José Maria Neves fazem a manchete da edição desta semana do Expresso das Ilhas.

Numa conversa onde a Constituição é guia, Carlos Veiga apresenta a sua candidatura à Presidência da República, confiante de que é o candidato mais bem preparado para o cargo. União e Independência é o seu lema, e é nesse ambiente que promete defender os interesses e direitos de todos os cabo-verdianos, rumo ao real desenvolvimento do país.

Já na conversa com José Maria Neves falamos sobre o que é ser Presidente da República, sobre os danos que a pandemia de COVID-19 causou ao país, sobre o sempre polémico tema da compra de votos em Cabo Verde e as presidenciais de 2011.

Também em destaque está o relatório anual sobre a situação da Justiça do Conselho Superior do Ministério Público. Neste documento, o Ministério Público reconhece que a morosidade e elevada pendência processual continuam a ser o “calcanhar de Aquiles” da Justiça. Reconhece ainda que erros e falhas podem ocorrer. Mas defende que essas máculas “não podem servir de pretexto para ataques injustos e radicalizados”.

O cibercrime é, também, destaque na primeira página do Expresso das Ilhas. África teve a maior penetração de Internet da última década. É também o continente onde mais dispositivos móveis são usados para serviços financeiros. A evolução tecnológica não atrai apenas empreendedores e investidores, chama também os cibercriminosos. Os crimes, e os seus praticantes, são cada vez mais sofisticados, muitas vezes correm à frente das autoridades nacionais, que enfrentam uma luta cada vez mais desigual.

As dificuldades que os transitários enfrentam no desembaraço de contentores nos portos de Cabo Verde é outro tema que merece atenção. Os transitários da Praia alegam prejuízos económicos devido aos atrasos na abertura dos contentores durante os meses de Junho, Julho e Agosto e pedem que a ENAPOR se responsabilize por uma parte das dívidas contraídas. Pedem ainda maior transparência na ordem de abertura dos contentores. Por seu turno, a administração do Porto da Praia explica o motivo dos atrasos e recomenda a esses profissionais maior atenção no momento de negociar a vinda dos contentores.

Na Cultura destacamos o lançamento do novo livro de Jorge Carlos Fonseca, “A Grua e a Musa de Mãos Dadas”, esta quinta-feira, 30, na Praia. A apresentação estará a cargo de Carlos Bellino Sacadura e Mariana Faria.

Por último recordamos Rolando Martins. Aquele que foi um dos timoneiros da revista Seló faleceu este fim-de-semana no Mindelo, cidade onde nasceu a 11 de Agosto de 1940.