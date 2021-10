Edição 1038

Cabo Verde terminou este domingo o terceiro e último ciclo eleitoral. José Maria Neves venceu as eleições presidenciais e tornou-se o quinto Presidente da República desde a independência.

José Maria Neves, que foi chefe do executivo durante 15 anos, é agora o novo chefe de Estado. O candidato voltou a reunir a confiança dos cabo-verdianos e venceu as Presidenciais de 2021 – as com maior número de concorrentes de sempre (sete) –, logo à primeira volta. Vencedor quer unir e trabalhar com todos e vencidos garantem continuar disponíveis para servir Cabo Verde.

Nesta edição do Expresso das Ilhas trazemos igualmente a análise a estas eleições. A comunicação falhada perante a comunicação eficaz, o peso do contexto e o que esperar da relação entre Várzea e Plateau. O resultado das presidenciais visto à lupa.

Também em destaque a entrevista com Yara Miranda, presidente do Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Presidenciais.

O Instituto cumpre, hoje, 15 anos de existência e Yara Miranda fala-nos sobre as dificuldades e os desafios que se colocam no futuro próximo. Financiamento, a situação do Ensino Superior privado e as novas oportunidades que surgiram com a pandemia são alguns dos temas desta conversa com o Expresso das Ilhas.

Destaque, também, para o Dia Mundial do controlador do tráfego aéreo que se assinala hoje. Paulo Cabral, um dos cerca de 50 controladores de tráfego aéreo que existem em Cabo Verde, conta ao Expresso das Ilhas como é que uma profissão tão específica como a sua enfrentou a pandemia e as restrições de voo que esta implicou.

Esta semana abordamos o problema da gravidez na adolescência. Os números sobre gravidez precoce no Inquérito Demográfico de Saúde Reprodutiva III (IDSR) do INE indicavam que em 2018 havia 9.593 grávidas, entre os 10 e os 19 anos. No momento do inquérito, 12% das adolescentes de 15 a 19 anos de idade já tinham tido, pelo menos, um filho (nado-vivo), contra 15,2% em 2005. Três anos depois deste estudo, a gravidez na adolescência continua sendo uma preocupação. Neste sentido, o ICIEG lançou, no passado mês do Julho, a campanha “Adolescência primeiro gravidez depois”.

Leão Lopes, professor universitário e cineasta, termina hoje uma viagem pelas ilhas de Cabo Verde. O iate Blackfish deverá ancorar esta manhã o Porto de Tarrafal de São Nicolau depois de um périplo de 17 dias pelas ilhas de Cabo Verde. Para o reitor do MEIA esta viagem além de lhe ter proporcionado uma nova forma de descobrir e aprofundar o conhecimento das ilhas do arquipélago, permitiu-lhe recolher vasto material que pretende compartilhar com outras instituições seja para publicação de vídeo, livro ou em outros formatos.

Na Cultura destacamos a história de Leila Gonçalves. Nila, como também é conhecida, começou a fazer sapatos em 2017, depois da morte do pai, conhecido por Socorrinho, um dos sapateiros mais conhecidos da capital do país. Numa conversa com o Expresso das Ilhas, a jovem, natural da cidade da Praia, afirma que hoje é sapateira e não se vê a fazer outra coisa que não seja a fazer sapatos, porque gosta daquilo que faz.

A ler ainda a opinião de António Ludgero Correia com ‘E agora, JOSÉ?’ e de Amílcar Spencer Lopes com ‘Presidenciais – no rescaldo da campanha eleitoral’