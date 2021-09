Neves inicia campanha eleitoral em São Vicente e Veiga na Praia

Carlos Veiga inicia a campanha eleitoral, para as eleições de 17 de Outubro, com um acto público de abertura oficial na avenida principal de Vila Nova, Praia. Já José Maria Neves dá o pontapé de saída com um comício na ilha de São Vicente.

Para o arranque, Carlos Veiga realizou uma caminhada a partir de Gamboa até ao porto da Praia onde conversou com os pescadores.

Às 10h00, o candidato desloca-se para o interior de Santiago numa visita às sedes de campanha e contactos com as estruturas locais.

O acto público de abertura oficial da campanha de Veiga acontece às 18h00 em Vila Nova e conta com a participação do presidente do MpD, Ulisses Correia e Silva.

Segundo a Inforpress, a escolha de São Vicente para iniciar a caminhada eleitoral por parte do candidato José Maria Neves, está enquadrada na sua proposta de descentralização e desconcentração e garante que fará o possível para estar em todos os pontos do país, apesar dos constrangimentos de transportes.

“A minha perspectiva é de descentralizar e desconcentrar e quero dar o exemplo na campanha e no exercício da função presidencial. Então a campanha será muito descentralizada, muito presente em todas as ilhas do país, em todos os municípios e comunidades, e farei o possível para estar em todos os pontos do país. Há o constrangimento dos transportes, mas farei os possíveis para estar em todo o país”, disse.

José Maria Neves propõe uma campanha que seja “alegre, elevada e com muita leveza de espírito”, para o debate de ideias e construção de soluções e uma campanha inovadora, com ideias e propostas novas e diferentes.