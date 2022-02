Lista de requalificação de professores será publicada em menos de seis meses - Amadeu Cruz

A lista de requalificação de professores será publicada em menos de seis meses. A garantia foi dada pelo ministro da Educação, em declaração aos jornalistas após o encontro com a presidente do Sindicato Democrático dos Professores.

Amadeu Cruz diz que a lista de requalificação de professores será publicada logo que estejam reunidos os requisitos administrativos.

“Estamos a trabalhar com os ministérios concernentes, designadamente com o ministério da Finanças e com o ministério da Administração Pública, e assim que estiverem reunidos os requisitos em termos dos procedimentos administrativos e de enquadramento orçamental, a lista de requalificação será publicada.Nós estaremos em condições de publicar a lista de requalificação brevemente, eu estimo que seja num tempo inferior a seis meses naturalmente ”, avança.

A presidente do Sindicato Democrático dos Professores (SINDPROF), Ligia Herbert, saiu satisfeita do encontro com a tutela.

“Temos essa garantia. Já vai sair a requalificação 2016, e também os subsídios por não redução da carga horária. Saio optimista. Mas avisamos que se as coisas não ficarem resolvidas o SINDPROF vai entrar numa outra forma de luta. O SINDPROF tem fundo de greve e vamos entrar nesta luta se as questões não forem resolvidas como foi prometido", explica.

Ligia Herbert diz que, após este encontro, vai assinar um memorando de entendimento com o ministro de Educação com os pontos abordados na reunião.