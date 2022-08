Pendências dos professores resolvidas até final de 2023 - Amadeu Cruz

O ministro da Educação reafirma o compromisso de resolver todas as pendências dos professos até finais de 2023. Amadeu Cruz falava hoje à imprensa após um encontro com o Sindicato Nacional dos Professores (Sindep).

O governante garante estar a trabalhar com o Ministério das Finanças, no quadro da elaboração do próximo orçamento de Estado, para garantir verbas para a resolução das pendências da classe docente.

"Estamos neste momento, em sede de discussão da proposta do próximo Orçamento do Estado para 2023, e no quadro do diálogo normal entre os ministérios, a perspectivar a resolução das pendências, tal qual temos dito, até finais de 2023. Esperamos poder concretizar este compromisso assumido com os sindicatos até 2023. Estamos a falar de um impacto orçamental acima de trezentos mil contos, mas estamos também a escalonar no sentido de evitar que haja uma concentração do esforço orçamental só num exercício", explica.

Por sua vez, o presidente do Sindep, Jorge Cardoso, refere que se as pendências não forem resolvidas até 2023, serão assacadas responsabilidades ao ministro.

"O senhor ministro disse que vão alocar a verba para resolver todas as pendências até 2023, e se não conseguir, ele, enquanto titular da pasta, assumirá as responsabilidades. Estão a trabalhar o orçamento, ele voltou a confirmar que todas as pendências serão resolvidas até final 2023. Caso contrário, serão assacadas as responsabilidades na pessoa do senhor ministro da Educação, o Dr. Amadeu Cruz", avança.

O presidente do Sindep garante que só ficará satisfeito com o cumprimento dos compromissos no prazo indicado.