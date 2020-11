Destaques da edição 989

Esta semana a manchete da edição do Expresso das Ilhas é feita com a entrevista ao Economia Marítima, Paulo Veiga.

A III edição da Cabo Verde Ocean Week (CVOW), que acontece de 16 a 20 de Novembro, foi o mote para uma conversa com o ministro da economia marítima, na qual, para além do evento anual que promove o cuidado com o oceano, Paulo Veiga fala do cenário e visão do país em torno do seu mar. Em ano marcado pela pandemia, que causou forte impacto nas pescas e outros sectores marítimos, as boas notícias são os vários projectos e iniciativas que avançam, por exemplo a nível da fiscalização, e ver que o coronavírus não prejudicou o interesse por Cabo Verde, enquanto porto seguro de investimentos e centro marítimo de importância emergente no Atlântico médio.

Também em destaque está pandemia de COVID-19 em Cabo Verde. O aumento de casos levou as autoridades de saúde a alterarem os métodos de rastreio.

Se com o surgimento do primeiro caso de COVID-19 na Praia, para além de contactar as pessoas que se submeteram ao teste PCR, a Delegacia de Saúde local mantinha sob vigilância os contactos directos desses, agora com o aumento de número de casos, a tarefa passa a ser de quem testou positivo apelar para que os seus contactos façam o teste. Em Santa Catarina, no interior de Santiago, ainda é a Delegacia de Saúde quem contacta as pessoas que estiveram próximas dos casos positivos, mas, o aumento de número de casos fez com que parasse de realizar, diariamente, visitas aos doentes em isolamento domiciliar.

Na cultura o destaque vai para mais uma edição do Mindelact.

Pelo “direito ao exercício da actividade cultural”, o Festival Internacional de Teatro do Mindelo resiste e regressa, a partir desta quinta-feira, para a edição de 2021. Quatro dias, quatro palcos, um deles digital. João Branco, presidente da Associação Mindelact fala de um evento que é, também, um manifesto.

Outro dos destaques desta edição vai para a secção de economia. No terceiro trimestre de 2020, no inquérito de conjuntura às famílias realizado pelo INE, 93,2% dos inquiridos considerava que a actual situação económica do país não permite poupar dinheiro. Por que é tão difícil poupar em Cabo Verde?

Igualmente em destaque estão os resultados definitivos das eleições autárquicas Se em tempos a vitória nas eleições autárquicas em Cabo Verde abria alas para um eventual sucesso nas legislativas subsequentes, desta vez os partidos políticos levam as mãos à cabeça. Desta vez os resultados mostram que está tudo dividido, podendo a bola cair de um lado ou de outro. O certo é que o MpD venceu na maioria dos concelhos, 14, e o PAICV recuperou vencendo mais 6, quando tinha apenas 2. Mas as três maiores câmaras, Praia, São Vicente e Santa Catarina, saíram partilhadas das eleições de 25 de Outubro. Assim quis o povo.

Por último, destaque para a opinião de Eurídice Monteiro com ‘A democracia como bem comum’, de Mircéa Delgado com ‘Uma atitude “atípica” e irrefletida de uma Juíza do Supremo Tribunal de Justiça’ e para o artigo conjunto de João Alvarenga e Quintino Tavares com ‘Uma análise das Autárquicas: quem afinal venceu as eleições?’