Destaques da edição 947

Nesta edição, o Expresso das Ilhas destaca a entrevista com o Ministro da Economia Marítima, Paulo Veiga. Os próximos três meses vão ser de intenso trabalho, diz o Ministro da Economia Marítima, Paulo Veiga, ao Expresso das Ilhas.

Há legislação na fila de espera para ser aprovada, instituições a serem implementadas e a concessão dos portos para realizar. O calendário que se segue, a estratégia para a economia azul e para os sectores a ela ligados, a exploração das oportunidades e os desafios que ainda há pela frente, são alguns dos temas desta entrevista com o governante.

Santa Maria, uma cidade em transformação. Santa Maria tem conhecido uma nova dinâmica nos últimos tempos. A garantia é do edil, Júlio Lopes que em conversa ao Expresso das Ilhas elenca um conjunto de obras em curso na cidade turística. O nosso jornal conversou em exclusivo com o Presidente da Câmara do Sal mas, também com dois jovens empresários naturais de Santa Maria, que há um ano decidiram criar novos espaços e, investir na sua cidade.

Edifícios do Estado vão ser remodelados para instalação de serviços da Administração Pública. Os ministérios das Finanças e das Infraestruturas vão celebrar contrato de empreitada para a remodelação de edifícios do Estado para instalação de serviços da Administração Pública que até agora pagavam rendas. Como explica o Director Geral do Património do Estado, João Tomar, esta medida permite ao Estado a partir de finais deste ano poupar 30 mil contos, estando prevista até 2021 uma poupança de 80 mil contos. O objectivo é, segundo João Tomar, melhorar as condições de trabalho e a redução dos custos de arrendamento que neste momento rondam os 200 mil contos por ano.

Também neste número, Profissões: mulheres em “trabalhos de homens”. Consideradas durante muito tempo o “sexo frágil”, as mulheres, que em tempos foram relegadas para canto quando o assunto era trabalho, têm, nos últimos anos, desafiado o estereótipo da sociedade e aventurado em profissões consideradas “apenas” para homens.

Bernardo Pires de Lima, investigador de relações internacionais: “A diferença entre a verdade e a mentira é zero”. Investigador do Instituto Português de Relações Internacionais, da Universidade Nova de Lisboa, Bernardo Pires de Lima é presença habitual nos media portugueses, na qualidade de comentador da actualidade política internacional. Passou por Cabo Verde a convite União Europeia e da Presidência, no âmbito da Semana da República, e conversou com o Expresso das Ilhas sobre populismo, nacionalismo e outros ‘ismos’ de um mundo em mudança.

Autárquicas: Paulino Dias avança para a Ribeira Grande de Santo Antão. “Os cidadãos organizados em grupos independentes têm mais probabilidade de colocar as necessidades, interesses e expectativas dos munícipes efectivamente acima das agendas partidárias e de interesses pessoais garantindo maior eficiência, eficácia e qualidade na gestão dos municípios”, diz o economista.

No interior, a opinião de António Ludgero Correia, O populismo e a questão do poder.