Edição 1026

Na semana em que se debate o Estado da Nação a manchete desta semana do Expresso das Ilhas é feita com a entrevista ao Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

Pandemia e covid são os dois termos mais recorrentes ao longo desta entrevista ao Primeiro Ministro nas vésperas do debate sobre o estado da nação.

Nas palavras de Ulisses Correia e Silva, um país que estava a crescer à média de 5%, regista neste momento uma contracção económica de quase 15% e isto tem implicações económicas, sociais, sanitárias e mesmo políticas, porque, afirma, nesta situação, há sempre a tendência de culpabilizar os governos.

O Primeiro Ministro anunciou que o governo está a preparar um regulamento para ser aprovado até o final deste mês com vista ao levantamento do estado da calamidade e à criação de condições para a retoma económica com particular incidência no sector do turismo.

O tema do Estado da Nação é, aliás, dominante esta semana. Além da entrevista com o Primeiro-ministro fazemos, também, o 'Retrato da Nação' a fotografia mais actual e fiel do país, elaborada pelo Governo de Cabo Verde em parceria com as Nações Unidas, a Revisão Nacional Voluntária de Cabo Verde 2021 [Cabo Verde Voluntary National Review] é uma ferramenta para avaliar o progresso do arquipélago.

Ainda dentro deste tema mostramos 'O olhar da Sociedade' sobre a actual situação do país. A opinião é comum a todos os entrevistados que defendem que enquanto a economia mundial, especialmente a europeia, não der sinais de retoma a economia cabo-verdiana não vai sair da situação em que se encontra actualmente.

Esta semana falamos, igualmente, sobre a RECYCLE BE um projecto que quer transformar o lodo em gás de cozinha e energia eléctrica, através de um tanque de esgoto portátil, garantindo assim o reaproveitamento de águas saponáceas ou negras de forma económica e acessível para todos.

Na Cultura destaque para o Dia Nacional do Batuco que vai ser comemorado este ano, pela primeira vez já no próximo dia 31. Devido à pandemia da COVID-19 a celebração não será rija, mas haverá algumas actividades para marcar a data.

A ler ainda os artigos de opinião de Mário Silva com 'O Tribunal Constitucional e a Mesa da Assembleia Municipal' e de Adilson Semedo com 'Saber e Poder em Cabo Verde'