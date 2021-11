A tomada de posse de José Maria Neves como quinto presidente da República, o quarto eleito democraticamente, faz a manchete desta edição do Expresso das Ilhas.

A cerimónia solene de tomada de posse decorreu esta terça-feira, na Assembleia Nacional. No primeiro discurso como Chefe de Estado, intitulado Ousemos e proferido em cabo-verdiano e em português, deixou recados aos políticos, mensagens para o país e explicou que estilo de presidência pretende implementar.

Outro destaque na edição 1041 do Expresso das Ilhas vai para a entrevista com Alexandre Monteiro, ministro do Comércio, Indústria e Energia.

A subida do petróleo no mercado internacional provocou o aumento dos preços de electricidade e dos combustíveis em Cabo Verde e o país “faz parte do mundo e sente esse impacto”, aponta Alexandre Monteiro. A transição energética está a ser preparada e, defende o ministro, a médio prazo o aumento da penetração das energias renováveis vai traduzir-se numa diminuição do valor das facturas de electricidade.

Elisabeth Moreno, Ministra delegada junto do Primeiro-Ministro do governo francês, responsável pela Igualdade entre Mulheres e Homens, Diversidade e Igualdade das Oportunidades esteve de visita a Cabo Verde.

“O meu percurso é a prova de que os empregos não têm género”, diz esta governante francesa que nasceu no concelho do Tarrafal.

Elisabeth Moreno emigrou, ainda criança, para França onde construiu o seu caminho pessoal e profissional. Regressou esta semana a Cabo Verde e nesta entrevista ao Expresso das ilhas, falou destes temas, entre outros da área da sua tutela como a integração e a diáspora. Elisabeth Moreno fala-nos ainda da sua história de vida, ela própria inspiradora, onde nem género, nem outras barreiras a derrubar, impediram a sua trajectória de sucesso e vontade de participar na construção de um mundo mais justo e equilibrado.

A falta de medicamentos está a preocupar doentes e profissionais de saúde. Farmácias e pacientes queixam-se da falta de medicamentos. Ordem dos Farmacêuticos alerta para possíveis “consequências graves”, especialmente em doentes crónicos.

Na política damos destaque à visita do ministro da Defesa português, João Gomes Cravinho, a Cabo Verde. Durante a visita o político português disse que Portugal está disponível para apoiar aproximação de Cabo Verde à NATO.

A ler, igualmente, o artigo de opinião de Armindo Ferreira com ‘Eleições Presidenciais ̶ uma abordagem inquietante’ e de Olavo da Luz com ‘Tranka Fulha’.