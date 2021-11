Edição 1042

O regresso do turismo de cruzeiros a Cabo Verde faz, esta semana, a manchete do Expresso das Ilhas.

Os navios de cruzeiro estão de regresso a Cabo Verde desde o dia 19 do passado mês de Outubro. Até ao final do ano, estão previstas mais de sessenta escalas. Esta retoma deixa optimista o presidente da Câmara de Comércio do Barlavento, no entanto, Jorge Maurício também admite, em conversa com o Expresso das Ilhas, que há ainda muitas incertezas, principalmente por causa do regresso da pandemia nos principais mercados emissores de turistas.

Também em destaque está a entrevista com Carlos Monteiro, ministro-adjunto do Primeiro-ministro para a Juventude e Desporto. A comemoração do Dia do Desporto Cabo-Verdiano deu o pontapé de saída para uma entrevista com o ministro-adjunto para a Juventude e Desporto. Num momento em que arranca a retoma desportiva, com 45 mil contos destinados à mesma (dos quais 10 mil voltados para o Desporto Escolar), há também vários estudos e projectos estruturantes em jogo, que prometem uma nova largada no desporto nacional. “É como se estivéssemos agora a construir os alicerces onde se vai sustentar o nosso desporto”, explica Carlos Monteiro. No que toca à Juventude, esta semana foi também de reflexão e celebração, no Fórum Nacional, que decorreu a 16 e 17 de Novembro, em Ribeira Brava. O ministro volta os olhos para África e destaca as grandes oportunidades que surgem no quadro continental. África quer aproveitar a sua juventude, e Cabo Verde quer que os seus jovens aproveitem as oportunidades que há no continente.

Esta semana continuamos a abordar o tema das energias renováveis e da crescente aposta que tem sido feita neste sector em Cabo Verde. O objectivo é chegar aos 100% de produção de electricidade através de energias renováveis até 2040. Em conversa com o Expresso das Ilhas, Luís Teixeira, PCA da Electra, diz que quer a empresa “na linha da frente da transição energética”. No entanto, alerta, a transição só vai acontecer se primeiro for resolvido um problema: o do roubo e fraude de energia que, segundo contas da empresa, provoca anualmente prejuízos que rondam os 2,6 milhões de contos.

À semelhança do que tem acontecido noutros países, também Cabo Verde vai avançar para a administração da dose de reforço da vacina da COVID-19 para idosos e portadores de doenças crónicas. A terceira dose da vacinação deverá começar ainda este ano.

Nos projectos sociais damos conta da inauguração da sede da Fundação Nadeje no concelho de Santa Cruz. Em 2016, Mónica Sofia Duarte fundou, na República Checa a Fundação Nadeje, em 2019 criou a Câmara do Comércio Checa-cabo-verdiana. Na passada quinta-feira inaugurou, em Santa Cruz, a sede da fundação Nadeje ou Esperança Cabo Verde.

A ler, igualmente, a opinião de Miriam Dembo com ‘O potencial da diáspora enquanto instrumento de diplomacia cultural e pública’ e de Silvino Lima com ‘Outubro lisongeiro’.