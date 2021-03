Destaques da edição 1005

Março é o mês da mulher e nesta edição do Expresso das Ilhas olhamos para como é que as mulheres têm enfrentado a pandemia de COVID-19.

A pandemia afectou a todas. Mas a umas mais do que a outras.

Primeiro foi o medo, a incerteza do que a doença trazia. Logo a seguir, o encerramento do país e o confinamento. Uma situação completamente nova que alterou a arte de malabares das famílias, na conjugação trabalho-casa-estruturas de apoio social. Deu-se, depois, a “abertura” tímida e o retorno de uns a um pouco de “normalidade”. Outros continuam no limbo, à espera que que os locais de trabalho reabram. Muitos parados. Demasiados ainda sem rendimento. Homens e mulheres. Elas mais do que eles. E entre elas, umas mais do que outras.

Outro dos destaques principais vai, esta semana, para a política, porque a diáspora quer ter mais peso nas eleições presidenciais.

Para já, pretende-se lançar o debate. Depois, quer-se uma eventual decisão sobre duas questões: a eliminação da quota de um quinto atribuída à contabilização dos votos resultantes da participação da diáspora na eleição do Presidente da República e o pleno reconhecimento do direito à apresentação de candidatura ao cargo de Presidente da República por parte de cidadão cabo-verdiano emigrante, nos mesmos termos em que é reconhecido ao cidadão residente, ainda que portador de uma cidadania do país de acolhimento.

A dependência energética de Cabo Verde tem sido minorada com o recurso a equipamentos de microprodução de electricidade. "Uma aposta com benefícios enormes" uma vez que ter um painel solar no telhado ou terraço é cada vez mais frequente em Cabo Verde. A realidade é que num país com forte dependência energética, que importa todos os recursos petrolíferos que consome, e perante um cenário de crise ambiental, a aposta em formas alternativas de geração de energia é uma necessidade.

Destaque, também, para a peste suína africana que tem vindo a causar preocupação na ilha da Boa Vista. Recentemente, depois de ter sido confirmado um foco desta doença na ilha da Boa Vista, foram proibidos o abate, sem autorização, de suínos. O Expresso das Ilhas falou com alguns criadores daquela ilha que relatam dificuldades financeiras arrastadas pela doença.

A COVID-19 continua a merecer destaque no Expresso das Ilhas. A presidente do INSP confirmou, esta segunda-feira, dois casos da variante inglesa de SARS-CoV-2 na ilha de Santiago. Maria da Luz Lima anunciou ainda, para os próximos dias, o reforço da fiscalização, assim como da comunicação de risco em todo o país.

A ler, também, a opinião Bernardino Delgado com 'Investigação “independente” à Justiça: Risco de apagão Constitucional' e de Adriana Carvalho com 'De tanga, porquê? - a imagética colonial -'