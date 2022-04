Edição 1065

Celebra-se esta sexta-feira, 29 de Abril, o Dia da Cidade da Praia. Neste aniversário da capital falamos com a arquitecta e urbanista Ema Barros sobre a urbe que temos e aquela que queremos. É a manchete desta edição.

Acolhe mais de um quarto da população de Cabo Verde, e é o lugar para onde confluem todos os “sotaques”, comidas e músicas do país. “A Praia é uma grande mãe” e é também o local onde mais riqueza é produzida, mas onde 1 em cada 4 moradores é pobre. Uma urbe que cresceu desordenada, que é metade informal e que foi, em grande parte, construída com o “esforço visceral das famílias”. Nesta conversa, Ema Barros elenca as características positivas e negativas da cidade que temos cidade e olha a cidade que queremos. Mas não basta idealizar, adverte, é preciso: políticas públicas sustentáveis, que vão além dos mandatos eleitorais; incorporar os mecanismos de participação social na gestão da cidade e reconquistar os saturados praienses.

A Talaia Baxu está também em destaque neste número 1065. Num momento em que género musical vai à Assembleia Nacional para instituição do 1º de Fevereiro como Dia Nacional da Talaia, o Expresso das Ilhas entrevistou Júlio Correia. O político em período sabático e compositor de Talaia Baxu, está confiante na aprovação do diploma, porque presume ser consensual uma medida do género. Entretanto, afirma que a transcendência desta medida reclamava uma nota explicativa mais robusta e consistente. Júlio Correia fala ainda do percurso deste género musical oriundo dos Mosteiros até a sua internacionalização e dos grupos e músicos que contribuíram para divulgar e dignificar Talaia Baxu, destacando a figura de Braz de Andrade, o músico e intérprete que deu a conhecer Talaia Baxu na Cidade de S. Filipe e “desembarcou” com ela na Praia. “Em abono da verdade histórica, foi o Braz quem fez a ponte e espalhou a semente da Talaia Baxo para o mundo”, considera.

Em Maio, mês em que se celebra o dia da Mãe, vai decorrer a campanha Maio Furta-cor, que pretende sensibilizar para a saúde mental da mulher na gravidez e pós-parto. Para muitas mulheres ter um bebé é de muita felicidade. Por outro lado, algumas mães desenvolvem problemas mentais, podendo ser uma experiência extremamente stressante e estigmatizante, lembra o projecto que o Expresso das Ilhas foi conhecer.

Chamada também para o relatório do Desempenho do Sector Empresarial do Estado em 2021. De acordo com o documento 3 empresas (ASA, ELECTRA e TACV) são responsáveis por 83% do resultado líquido negativo. No geral, o exercício das empresas públicas teve uma melhoria ligeira em 2021, mas a maioria continua a apresentar resultados negativos. A melhoria registada no volume de negócios deveu-se, principalmente, à retoma económica impulsionada pelo turismo.

Destaque ainda para o artigo de opinião de José António dos Reis, intitulado ‘Suspensão do mandato de deputado: O Debate que o país reclama!’, que, partindo do caso de Amadeu Oliveira, se debruça sobre a questão da Imunidade Parlamentar.