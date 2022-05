Edição 1069

Esta semana fazemos manchete com a entrevista ao primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

Primeiro veio a seca severa, depois a pandemia e, agora, uma guerra de forte impacto nos custos de vida. Num momento em que Ulisses Correia e Silva cumpre um ano sobre o seu segundo mandato (tomou posse a 21 de Maio de 2021), a governação em tempos de crise abre a conversa e permeia vários temas abordados. Da economia, nomeadamente as concessões, aos problemas sociais como a insegurança, este é o balanço do executivo. Habituado a lidar com as críticas nas decisões tomadas aos diversos níveis, o Primeiro-ministro não se demove e assume as opções tomadas, inclusive na composição do (grande) elenco governamental. “Não se pode criar essa percepção de que o governo é um encargo para a Nação, um fardo. Tem é de se avaliar, depois, pelos resultados que produz”, exorta.

Também em destaque neste número do Expresso das Ilhas está o Projecto Tintaedes.

Moradias do bairro de Tira Chapéu, cidade da Praia, foram escolhidas para um estudo que testa a eficácia de uma tinta com insecticida, criada na Espanha, que pode matar os mosquitos transmissores da Dengue, Zika e Paludismo.

No ambiente destacamos o alerta feito pela bióloga Edita Magileviciute sobre a degradação costeira em duas das principais praias de Santiago.

As baías de São Francisco e Kebra Canela, são duas das mais procuradas praias balneares de Cabo Verde. No entanto, devido ao “factor humano” vêm enfrentando perdas no ecossistema marinho.

Falamos também da ilha do Fogo e da Festa do Queijo que se vai realizar na localidade de Monte Grande.

O grande objecto desta Festa é reunir a comunidade de Monte Grande, uma localidade a meio caminho entre São Filipe e Chã das Caldeiras, em torno do seu desenvolvimento a partir do queijo, transformar e valorizar este produto e aumentar a qualidade de vida dos criadores e produtores da região.

Na cultura destacamos o lançamento do novo livro de Manuel Brito-Semedo.

O antropólogo e professor universitário Manuel Brito-Semedo lança, na próxima sexta-feira, 27, na Cidade da Praia, a sua mais recente obra intitulada Falucho.

A ler, ainda, o artigo de opinião do Embaixador António Pedro Monteiro Lima com 'O destino da CEDEAO: mudar ou desaparecer?'