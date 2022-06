Edição 1071

Manchete para o regresso das Festas Juninas a Cabo Verde.

Não há manifestação popular que supere uma festa junina. Podemos respirar de alívio, elas estão aí. A pandemia interrompeu a tradição, mas não deu cabo dela.

Depois de dois anos suspensas, as festas juninas regressam às ilhas, com celebrações – maiores ou menores – um pouco por todo o país. Os santos populares são momentos de tradição e mobilização. Fomos espreitar alguns dos preparativos.

Também em destaque a entrevista com Pedro Lopes, Secretário de Estado para a Economia Digital.

Perspectivando, num futuro próximo, uma economia totalmente digitalizada, o Secretário de Estado para a Economia Digital, Pedro Lopes, defende que é necessário investir na literacia digital da população cabo-verdiana. Tarifa social de internet está a ser estudada pelo governo para possibilitar uma maior cobertura do país e para “mudar a vida das pessoas”.

Outra entrevista merece destaque de primeira página. Desta vez com António Aleixo, Presidente da Câmara Municipal do Paul.

Com as medidas de desconfinamento as Festas do Município e de Santo António das Pombas iniciadas no dia 2 de Maio decorrem este ano num ambiente mais descontraído, ainda que sem o brilho das festividades anteriores à pandemia. “Não vai haver actividades tão fortes como noutros tempos, mas já é um começo”, relativiza António Aleixo. Em conversa com o Expresso das Ilhas o edil paulense fala dos efeitos dos quatro anos de seca e da pandemia no município, elenca as medidas do governo e da autarquia para debelar a crise e regozija-se com o lançamento do concurso internacional para a requalificação da orla marítima da Cidade das Pombas até agora uma das grandes preocupações dos moradores da urbe.

Na Economia destacamos o mais recente pacote de apoios do Banco Mundial a Cabo Verde.

Banco Mundial aprovou um crédito da Associação Internacional de Desenvolvimento. São 30 milhões de dólares para o Projecto de Desenvolvimento Resiliente do Turismo e Economia Azul em Cabo Verde, com a duração de cinco anos. Haverá ainda um co-financiamento complementar de 5 milhões de dólares através de uma subvenção do Programa Global para o Fundo Fiduciário Multidoadores da Economia Azul.

Na Sociedade falamos sobre o projecto Praia mesti Paz.

Na busca e promoção de uma cultura de paz, onde os jovens têm um papel e voz destacados, o movimento Jovens pela Paz (JpX) realizou no sábado passado, 4, mais um evento, entre vários que já organizou, com esse desiderato. “Praia mesti Paz” foi o mote da jornada que reuniu testemunhos vários de escolas e diferentes associações. “Todos nós precisamos de paz na nossa sociedade, e ninguém será melhor promotor de paz de que os jovens”, destaca Laura Robalo, dos JpX, apresentando estas jornadas que convidam à reflexão.

Na opinião, esta semana, há para ler os artigos de Amílcar Spencer Lopes com 'Que perfil político, para Presidente da República?' e de Pedro Matos com 'Festa do Queijo de Monte Grande'.