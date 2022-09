Edição 1086

Esta semana fazemos manchete com o 30º aniversário da Constituição da República de 1992.

O presidente da Assembleia Nacional, Austelino Correia, vai anunciar esta quarta-feira, em conferência de imprensa, um conjunto de actividades a serem realizadas, directa ou indirectamente pela Casa Parlamentar, visando promover a divulgação e uma discussão, em jeito de balanço, sobre a Constituição da República de Cabo Verde e aprofundar o conhecimento dos conteúdos da Carta Magna, especialmente no seio da juventude.

Por seu lado, o Ministério da Justiça e o Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais, em parceria com o PNUD e o UNICEF realizam, nos dias 22 e 23, na Praia, o “Fórum de Comemoração dos 30 anos da Constituição da República de Cabo Verde e do Dia Nacional dos Direitos Humanos”, destinado aos órgãos de soberania, pessoal dirigente da administração pública, advogados/juristas, docentes universitários e magistrados.

Para marcar a efeméride o Expresso das Ilhas foi ouvir o que o cidadão comum pensa da lei fundamental do país e enviou três questões sobre a CRCV (1. Balanço dos 30 anos da Constituição; 2. Nível de consenso à volta da Constituição; 3. Futuras reformas da Constituição) a várias personalidades às quais cinco dos inquiridos acharam por bem responder: o ex-Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca; o Professor do ISCJS, Mário Silva; o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Benfeito Mosso Ramos, a ex-bastonária da Ordem dos Advogados, Lígia Dias Fonseca; e o jurista e investigador, Casimiro de Pina. Apesar de leituras diferentes referentemente ao nível de consenso e de futuras reformas da Magna Carta todos coincidem em que o balanço dos 30 anos é muito positivo.

Também em destaque está a reforma das Forças Armadas anunciada esta segunda-feira pela ministra da Defesa. Em conferência de imprensa a ministra apresentou o processo de reforma das Forças Armadas. Guarda Costeira vai receber aeronave para evacuações médica e operações de vigilância e vai ter presença permanente na Brava.

Também em destaque nesta edição está a reunião do Parlamento da CEDEAO, durante a semana passada, na cidade da Praia.

“Tolerância Religiosa e Harmonia: Factores Essenciais para o Desenvolvimento, Paz e Estabilidade na Região” foi o tema em debate na reunião deslocalizada dos parlamentares da CEDEAO, que decorreu na Praia entre os dias 14 e 18. A reunião contou, entre várias intervenções, com apresentações de experts convidados, que contribuíram para a análise da problemática e desenho de soluções. O caminho para a tolerância religiosa, concluiu-se, passa pela educação e legislação adequada, e é tema que interpela a todos, dos governos às ONGS, passando pela sociedade civil e líderes religiosos.

Na Economia damos destaque a um estudo realizado pelo Banco Mundial que dá conta do risco elevado de uma recessão económica global.

Não é uma certeza, mas não pode ser descartada. Desde os anos 70 do século passado, o mundo já enfrentou cinco recessões – a última em 2020, com a pandemia. Além dos rastos de destruição económica, as recessões anteriores também nos ensinaram sobre o que acontece antes de qualquer grande recuo económico. E muitos desses factores estão já a ocorrer.

A cada época de chuvas em Cabo Verde há um fenómeno que se repete. O das cachoeiras como atractivo turístico.

Assim, depois das chuvas que caíram nos últimos dias as cachoeiras do interior já têm água suficiente para atrair pessoas de toda a ilha de Santiago e os que lá vivem aproveitam essas visitas para ganhar um extra.

Na cultura damos destaque ao X Encontro de Escritores de Língua Portuguesa que se vai realizar na Praia entre 6 e 8 de Outubro. José Eduardo Agualusa, Mia Couto, Valter Hugo ou Inocência Mata são alguns dos autores que vão participar neste encontro a par de escritores nacionais como Dina Salústio, Vera Duarte, Jorge Carlos Fonseca ou José Luís Tavares.