Edição 1095

O primeiro hospital privado a surgir em Cabo Verde faz a manchete desta edição do Expresso das Ilhas.

Bloco operatório preparado para cirurgia laparoscópica, maternidade que segue as melhores práticas de parto humanizado, suites para internamento. Investimento coloca São Vicente em posição única na prestação de cuidados de saúde a nível nacional.

Também em destaque a entrevista com Jassira Monteiro.

Nesta conversa com o Expresso das Ilhas a autarca de Santa Catarina de Santiago anuncia a vontade de se candidatar à presidência da câmara daquele município do interior de Santiago. Quanto à sua gestão Jassira Monteiro diz que, passados dois anos, o balanço é positivo.

Na economia damos destaque à entrevista com Antão Chantre, administrador executivo da Caixa Económica de Cabo Verde

Dinheiro digital, criptomoedas, fintech, blockchain, NFTs, e-commerce. Os conceitos que juntam dinheiro, tecnologia, investimento, compras online e formas de pagamento não são novidade, mas tendem a dar saltos evolutivos em momentos de crise. As Bitcoins foram criadas no seguimento da crise financeira de 2008 e mais recentemente a pandemia teve um papel acelerador nos meios de pagamento por aproximação. Para perceber como funciona a tecnologia financeira e quais os desafios e as potencialidades de Cabo Verde, o Expresso das Ilhas falou com Antão Chantre, administrador executivo da Caixa Económica e antigo director-geral da SISP – Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamentos.

Falamos também sobre protecção de menores com o ICCA a anunciar que quer dar formação em educação sexual aos professores do pré-escolar.

A formação é destinada a professores em toda a rede pública do ensino pré-escolar e deverá começar no próximo ano. A iniciativa está enquadrada no “Plano de Acção Nacional de Prevenção e Combate à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescente 2022-2024” arrancada por essa instituição em Julho último.

Na Cultura falamos sobre o lançamento de um livro sobre a culinária cabo-verdiana.

Após quase 30 anos a cozinhar para os seus clientes, no seu próprio restaurante, no centro da cidade da Praia, Ália Santos vai apresentar o livro “Tempero da Chef Ália”. Trata-se do seu primeiro livro onde apresenta receitas típicas de Cabo Verde.

Na opinião destaque para os textos ‘Rebatendo as teses de Germano Almeida com auxílio da hermenêutica’ de Olavo Freire e ‘Regime de incentivos fiscais em investigação e desenvolvimento empresarial – uma aposta na inovação e na competitividade empresarial’ da autoria de Francisco Raposo de Magalhães e de Dúnia Moniz Delgado.