Edição 1102

As regras do novo Regime Jurídico do Seguro Obrigatório de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais fazem a manchete da edição desta semana do Expresso das Ilhas.

Uma boa legislação, mas… no momento errado, dizem as empresas. A 1 de Janeiro entrou em vigor o novo Regime Jurídico do Seguro Obrigatório de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais, que vem “actualizar” o quadro legal que prevalecia desde … 1978. Aumenta o valor das indemnizações, até aqui irrisórias, mas também, e na lógica dos seguros, os prémios. Os sindicatos congratulam-se com o novo quadro legal que finalmente traz alguma justiça aos infortunados laborais. O patronato critica a sua implementação num momento de crise inflacionista por que passa uma economia ainda debilitada pela covid, bem como o aumento das tarifas ‘numa assentada’.

Também em destaque nesta edição está a entrevista com o Governador do Banco de Cabo Verde, Óscar Santos.

Situação internacional ainda incerta. Inflação elevada que chega de fora a Cabo Verde. As tensões geopolíticas e o crescimento económico. O impacto das medidas dos bancos centrais europeus. A preservação do regime cambial cabo-verdiano. A dívida pública nacional. As políticas do BCV para este ano. As taxas de juro. As expectativas para 2023. Estes são os principais temas desta entrevista exclusiva com Óscar Santos, governador do Banco de Cabo Verde.

A São Vicente chegam, durante a próxima semana e pela primeira vez, os veleiros que participam na Ocean Race, a maior e mais mediática regata do mundo.

O investimento total aproxima-se dos 177 mil contos e a organização local espera grande visibilidade do arquipélago e milhares de visitantes, que dinamizarão economia.

Na primeira página desta semana damos também destaque ao civismo, ou à sua ausência, na capital.

Muito se fala, na cidade da Praia, da falta de civismo, sobretudo das crianças e jovens. Essa carência, segundo o sociólogo Adilson Semedo, é o prenúncio que a vida social vai ficar mais difícil, mais desgastante, e mais perigosa. Por isso, a reportagem do Expresso das Ilhas ouviu a Associação Provedor de Praia e a Rede das Associações Comunitárias e Movimentos Sociais sobre a sua percepção da falta do civismo.

Chamada de primeira página, também, para tecnologia e inovação. Visto como algo que pode vir a mudar a internet e a forma como lidamos com a tecnologia, a Inteligência Artificial, neste caso sob a forma do ChatGPT, está a ser vista como uma ‘revolução’ e o seu número de utilizadores está a crescer em Cabo Verde.

Na opinião, destaque para os textos de Amílcar Spencer Lopes com ‘O significado do 13 de Janeiro’ e de José António dos Reis com ‘As promessas de 13 de Janeiro estão a ser cumpridas?’