Edição 1105

A entrevista com o PCA da Cabo Verde TradInvest faz a manchete da edição desta semana do Expresso das Ilhas.

Gerar Investimento. Promover Exportações. Facilitar e Cuidar do Investidor. Facilitar e Cuidar do Exportador. Criar e Divulgar a Imagem do País. Advogar para a Melhoria do Ambiente de Negócios. Estes são os mandatos da Cabo Verde TradeInvest, que tem como missão promover o crescimento económico sustentável, inclusivo e equilibrado de Cabo Verde com a mobilização de investimentos de qualidade e a dinamização de exportações de produtos e serviços a fim de melhorar a qualidade de vida dos cabo-verdianos em termos de emprego, oportunidades e mobilidade social. O balanço de 2022 e as perspectivas para o ano que agora começou, nesta entrevista exclusiva com o Presidente do Conselho de Administração, José Almada Dias.

Também em destaque está a reportagem sobre o serviço de autocarros na cidade da Praia.

O presidente do conselho de administração da empresa de transportes públicos de passageiros Sol Atlântico reconhece que nas horas de ponta os autocarros estão sobrelotados e que por esta razão, propôs a algumas entidades o diferimento de entradas e saídas dos alunos tanto do Liceu, como das Universidades. Henrique Duarte descarta a possibilidade do alargamento do funcionamento dos autocarros devido à falta de segurança, mas anuncia a criação de novas linhas. Isto enquanto os passageiros reclamam que a única empresa de transportes colectivos urbanos de passageiros não tem conseguido dar respostas às necessidades da população.

Chamada de primeira página, também, para a cibersegurança.

A cibersegurança tem vindo a tornar-se uma preocupação crescente a nível mundial devido ao aumento da dependência das tecnologias da informação e à evolução dos ataques cibernéticos. Governo promoveu seminário para transformar Cabo Verde numa referência na área da cibersegurança.

Nesta edição falamos também sobre os 500 anos da criação da diocese de Santiago. Durante a cerimónia o Bispo da Diocese de Santiago, e Cardeal de Cabo Verde, disse acreditar que com inteligência, esforço humano e sabedoria Cabo Verde poderá atenuar os efeitos da crise que o país e o mundo atravessam.

Falamos também sobre o Dia Mundial do Cancro e sobre a luta contra esta doença em Cabo Verde.

Ao longo dos últimos anos, projectos e investimentos na área da oncologia têm permitido uma evolução positiva no diagnóstico e tratamento dos cancros que é reconhecida por profissionais e utentes. Apesar das ainda muitas falhas (que as há), o país está assim cada vez mais capacitado nesta luta, com condições cada vez melhores para servir os, também cada vez mais “fortes”, utentes.

Na opinião, destaque para o texto de António Ludgero Correia com ‘Louvor, condecoração, premiação e culto de personalidade’ e de Júlio Lopes com ‘A autonomia do Direito Municipal cabo-verdiano’