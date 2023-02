Edição 1106

A manchete da edição desta semana do Expresso das Ilhas é com a entrevista a Cristina Andrade, Coordenadora Nacional da ONUDC.

À frente do Escritório das Nações Unidas contra a Droga e Crime em Cabo Verde desde 2008, por Ana Cristina Andrade já passaram várias iniciativas e quadros legais, mas o engajamento do país no combate a estes desafios internacionais tem sido uma constante, avalia. Nesta conversa com o Expresso das Ilhas, a coordenadora nacional fala de diferentes crimes e problemáticas, entre os quais o tráfico de drogas, o tráfico de pessoas – “o pior entre todos os crimes” –e o cibercrime. E fala também de uma novidade nas iniciativas da ONUDC Cabo Verde, geralmente orientadas para as instituições, que é o projecto participativo de segurança humana que está a desenvolver junto às comunidades. Uma coisa é certa, sublinha a coordenadora: não há país nem comunidade que se desenvolva à luz do crime e violência.

Também em destaque está a entrevista com João Lima, presidente da Associação dos Armadores de Pesca de Cabo Verde.

O sector das pescas constitui um pilar estratégico para o desenvolvimento económico e social de Cabo Verde. Tem contribuído para a segurança alimentar da população, sendo considerada a principal fonte de proteína animal do país. Assegura um número considerável de postos de trabalho directos e indirectos. O sector é ainda responsável por uma fileira de negócios que representa mais de 80% das exportações de bens de Cabo Verde. Mas é também, nas palavras do presidente da Associação dos Armadores de Pesca de Cabo Verde (APESC), um sector ao qual os políticos não dão a devida atenção. Na semana em que o ministro da tutela vai ao Parlamento, o Expresso das Ilhas falou com João Lima, líder da APESC.

Na primeira página desta edição trazemos também dois temas ligados à Saúde.

O primeiro é sobre os transplantes renais em Cabo Verde. A demora na aprovação do quadro legal de transplante de órgãos deixa doentes renais num limbo. Capacidade de centros de hemodiálise aproxima-se do limite. Pacientes e médicos pedem rapidez. Partidos conscientes da importância do tema.

O segundo tema é sobre o cancro da próstata. Dados da OMS e do Ministério da Saúde apontam para 40 casos mortais de cancro da próstata por cem mil habitantes em Cabo Verde. Doença vai ser estudada no laboratório de histopatologia da Uni-CV que foi recentemente inaugurado.

Destaque ainda para o número de alunas grávidas nos liceus do interior de Santiago. Apesar das várias campanhas de sensibilização, os casos de alunas grávidas continuam a ser uma preocupação para os responsáveis de estabelecimentos de ensino. Na Escola Secundária Alfredo da Cruz Silva (ESACS), em Santa Cruz, por exemplo, há neste momento 13 alunas grávidas e 36 que já são mães. No concelho de Santa Catarina, pelo menos 10 alunas já são mães e três estão grávidas. Tudo se torna ainda mais preocupante quando a grande maioria foi engravidada por homens mais velhos que se encontram em situação de vulnerabilidade.

A terminar, destaque para a Cultura com o lançamento do Songbook de George Tavares. Depois de várias músicas feitas para si e para outros artistas cantarem, o músico e compositor maiense resolve colocar os seus temas num livro. O seu “Songbook Cabo Verde” será apresentado esta sexta-feira, 10, na Cidade da Praia. Na sua terra natal, ilha do Maio, o livro será apresentado no dia 24 deste mês. O Expresso das Ilhas, esteve em conversa com George Tavares para conhecer de perto este trabalho.

A ler ainda os textos de José António dos Reis com ‘Uma leitura da democracia cabo-verdiana com base em indicadores’ e de César Monteiro com ‘Luís Morais, a grandeza humana de um ícone da música cabo-verdiana’