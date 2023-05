Edição 1119

Esta semana o Expresso das Ilhas dá manchete à presença dos empresários europeus em Cabo Verde.

Estão em todas as áreas, com destaque para o turismo. São muitos os empresários de origem europeia, em especial de Portugal, Espanha e Itália, que escolhem Cabo Verde para montar as suas empresas e fazer a sua vida. Vêm pela proximidade física, cambial e cultural, mas também pelas oportunidades. No âmbito do Dia da Europa, que se celebrou a 9 de Maio, fomos falar com alguns deles, ouvir as suas experiências e análises sobre a atractividade e as dificuldades encontradas no arquipélago. A evolução do país é destacada, mas problemas persistentes, nomeadamente ao nível das alfândegas, ainda dão algumas dores de cabeça…

Também em destaque está a reportagem sobre a situação dos enfermeiros em Cabo Verde.

O Dia Internacional da Enfermagem celebra-se a 12 de Maio. Ordem dos Enfermeiros de Cabo Verde que entende que é preciso uma revisão da carreira da classe e apela à abertura de um novo concurso para a contratação de mais enfermeiros nos hospitais públicos. A par disto, a entidade perspectiva um futuro da enfermagem mais voltado para as especialidades, sobretudo na enfermagem da família para estarem mais próximos da comunidade.

Na economia damos destaque ao mais recente Relatório de Política Monetária do Banco de Cabo Verde e ao anuncio da subida das taxas de juro.

Sobem todas: a taxa de juro diretora, a taxa de juro das Facilidades Permanentes de Absorção de Liquidez, a taxa de juro das Facilidades Permanentes de Cedência de Liquidez e a taxa de juro de Redesconto. Governador do Banco de Cabo Verde refere que é fundamental alinhar, de forma gradual, a política monetária do BCV à actuação do BCE (Banco Central Europeu), para reduzir o diferencial de juros e aliviar os riscos associados a uma possível saída de divisas.

Também entre os destaques está a análise do projecto de alargamento da plataforma continental de Cabo Verde. Um grupo de peritos está reunido em São Vicente para continuar a analisar a possibilidade de fixação do limite exterior da plataforma continental além das 200 milhas náuticas.

Na opinião, destaque para o texto 'In English please: a língua inglesa e a internacionalização do Ensino Superior'.